Jak zrobić domowe mleko owsiane? Anna Lewandowska poleca jeden sposób

Domowe mleko owsiane to tak naprawdę tylko dwa składniki: woda oraz płatki owsiane. Smak napoju można wzbogacić ulubionymi dodatkami. Jak zrobić takie mleko? Są dwa sposoby.

Mleko owsiane według Anny Lewandowskiej

W większości przepisów na domowe mleko owsiane trzeba namoczyć płatki owsiane przed zrobieniem napoju. I ten sposób preferuje także Anna Lewandowska (jej przepis znajduje się na stronie Foods by Ann). Płatki owsiane trzeba najpierw zalać wodą i odstawić na minimum pół godziny.

Anna Lewandowska, znana trenerka i żona piłkarza Roberta Lewandowskiego, poleca proporcje 3 łyżki płatków owsianych oraz 700 ml wody. Kiedy płatki z wodą zmiękną, należy wszystko przelać do kielicha blendera i to jest też moment, kiedy można dorzucić do napoju ulubione dodatki. Lewandowska poleca 1-2 łyżki słodzika (np. ksylitolu lub syropu klonowego) albo 3 daktyle. Do napoju warto też dodać szczyptę soli. Potem wystarczy już tylko dobrze zmiksować.

Jak radzi Lewandowska, najlepiej poradzi sobie z tym blender wysokoobrotowy, który jest w stanie zmiksować na gładko wszystkie płatki. Przy blenderze ręcznym być może konieczne będzie przecedzenie napoju przez gęste sitko lub czystą tkaninę. Trenerka zdarza, że napój owsiany można też zrobić w wyciskarce wolnoobrotowej. Mieszanka wody i płatków przybierze wtedy dość gęstą konsystencję.

Mleko owsiane bez namaczania płatków

Nie każdemu posmakuje mleko owsiane przygotowywane z namoczonych płatków. Ci, którzy je robią, czesto zwracają uwagę na szary kolor takiego napoju i lekko śluzowatą konsystencję. Czasem w napoju da się też wyczuć drobinki płatków, które dają lekko mączny posmak.

Sposób na to znalazła jedna z blogerek piszących o kuchni roślinnej. Nina Awzan, autorka bloga Wegepedia pisze wprost: nie namaczaj płatków! Swoje owsiane mleko nazywa najlepszym. Ja je zrobić? Sekretem są nie tylko płatki dodane bez namaczania, ale też mocno zimna woda i krótki czas blendowania. Jak pisze Anna Avzan potrzebujesz jedynie 1 kubek płatków owsianych górskich oraz 4 kubki bardzo zimnej wody (ona sama poleca zwykłą, przefiltrowaną kranówkę). Do mleka można dodać też inne składniki – np. słodziki, wiórki kokosowe albo ulubione orzechy.

Wodę z płatkami miksuje się tylko 30 sekund. Potem trzeba przecedzić napój przez gęste sito, a następnie przefiltrować przez zwykły filtr do kawy. Jak podkreśla Anna Avzan, dzięki temu zabiegowi otrzymamy mleko idealnie białe i gładkie w konsystencji. Radzi jednak, aby nie używać go do gorących napojów (może się zważyć), a poleca do wszelkich dań i napojów na zimno.

Czytaj też:

Mleko roślinne można zrobić w domu. Przepis na mleko migdałoweCzytaj też:

Płatki owsiane na śniadanie? To nie musi być owsianka!