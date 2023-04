Płatki owsiane na śniadanie? To nie musi być owsianka!

Płatki owsiane to wartościowa podstawa zdrowego śniadania – są bogate w błonnik i cenne mikroelementy. Najprościej przygotować z nich owsiankę, którą można jest codziennie, ale to nie jest jedyna opcja.

Koktajle z dodatkiem płatków owsianych

Garść płatków owsianych możesz dodać do koktajlu. Warto je jednak wcześniej zalać wodą i odstawić na pół godziny. Płatki owsiane możesz połączyć z dowolnym koktajlem na bazie wody, mleka albo jogurtu. Przykład? Zmiksuj banana, szklankę mleka roślinnego, dwie łyżki namoczonych płatków i garść mrożonych lub świeżych jagód. Możesz też zrobić koktajl z dodatkiem zielonych liści: zmiksuj szklankę jogurtu, pół szklanki wody, garść liści szpinaku, jedno kiwi i łyżkę namoczonych płatków owsianych.

Placki z płatkami owsianymi

Lubisz słodkie śniadania? Dodaj płatki owsiane do słodkich placuszków śniadaniowych. Płatki owsiane możesz dodać do dowolnych placków (racuchów z jabłkami, pankejków, placuszków bananowych). Dodatek płatków owsianych, ale też mąki owsianej, która może być zamiennikiem tej pszennej, sprawi, że takie śniadanie zyska na wartości – przede wszystkim dzięki zawartemu w płatkach błonnikowi. Dla inspiracji sprawdź nasze przepisy na placki śniadaniowe.

Granola z płatkami owsianymi

Granola to pomysł na szybkie śniadanie. Możesz ją zalać mlekiem albo jogurtem. Granolę możesz też potraktować jako zdrową przekąską w ciągu dnia. Najlepszym wyborem będzie domowa granola, której podstawą mogą być właśnie płatki owsiane. Wtedy ty decydujesz, jakie składniki są w granoli. Wypróbuj np. nasz przepis na domową granolę migdałową.

Ciasteczka owsiane

Domowe ciasteczka owsiane to doskonały dodatek do porannej kawy. Do takich ciasteczek możesz dodać inne zdrowe produkty: orzechy, ziarna, pełnoziarnistą mąkę. Możesz wykorzystać nasz przepis na ciasteczka owsiane.

Czytaj też:

Nocna owsianka czyli śniadaniowy hit dla zabieganych. Jak ją zrobić?Czytaj też:

Nie lubisz słodkich śniadań? Postaw na zdrowe owsianki wytrawne