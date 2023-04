Czy można jeść surowe szparagi? Podpowiadamy, które części są najlepsze

Najważniejsza informacja: szparagi można jeść na surowo. Można jeść surowe szparagi zielone i surowe szparagi białe. Ale nie każda część tego warzywa będzie smaczna.

Jak jeść surowe szparagi?

Jeśli masz ochotę na surowe szparagi, zwróć uwagę na to, aby wybrać te młode i jędrne. Takie szparagi łamią się łatwo przy wyginaniu, niemal tryskając sokiem. To żadna przyjemność jeść zwiędłe albo już lekko zdrewniałe szparagi. Jeśli sięgasz po surowe szparagi, najlepiej wykorzystać jedynie główki: są najbardziej chrupiące, smaczne i jednocześnie dość miękkie, aby je komfortowo gryźć. Koniecznie odetnij zdrewniałe końcówki, a najgrubsze części łodyg możesz wykorzystać np. do zrobienia kremowej zupy szparagowej.

Do czego wykorzystać surowe szparagi?

Surowe szparagi, zarówno białe jak i zielone, to idealny dodatek do wiosennych sałatek. Szparagi idealnie komponują się z truskawkami (zrób prostą sałatkę z surowych szparagów, truskawek, szpinaku i dopraw octem balsamicznym), sałatami i młodymi liśćmi warzyw, gotowanymi lub pieczonymi burakami, jajkiem, wędzonym na zimno łososiem.

Surowe szparagi będą też oryginalną i smaczną dekoracją wiosennych dań, można kłaść je na kanapki, robić z nich efektowne koreczki (nabij na patyczek zielone i białe szparagi, ser mozzarella oraz świeże truskawki lub pomidorki koktajlowe). Ale surowe szparagi mogą być też po prostu zdrową przekąską do pracy czy „czymś do chrupania” przy ulubionym serialu. Koneserzy jedzą je nawet bez dodatków, ale można je skropić sokiem z cytryny i odrobiną oliwy, albo maczać w ulubionych sosach czy dipach. Możesz np. zrobić sos jogurtowy z naszego przepisu: przepis na sos jogurtowy z awokado.

Dlaczego warto jeść szparagi?

Sezon na szparagi nie trwa długo i warto z niego korzystać. To bez wątpienia jedno z najzdrowszych wiosennych warzyw, a szparagi jedzone na surowo dają możliwość pełnego wykorzystania witamin i mikroelementów. Szparagi są źródłem m.in. witamin C, E oraz beta-karotenu, a także potasu, wapnia i fosforu. Ich jedzenie ma pozytywny wpływ na stan zdrowia i wygląd skóry, włosów oraz paznokci. Szparagi pozytywnie wpływają na pracę serca, regulują ciśnienie, ale pomagają też wzmacniać zęby i kości.

