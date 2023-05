Warto jeść mięso drobiowe. Poznaj przepis na idealnego pieczonego kurczaka w całości

Według obecnych zaleceń lekarzy powinniśmy zjadać ok. pół kilograma mięsa tygodniowo, jednak przede wszystkim ograniczenia te dotyczą czerwonego mięsa takiego jak wieprzowina i wołowina. Białe mięso, do którego zaliczamy kurczaka, jest uważane za zdrowsze, ze względu na niższą kaloryczność i mniejsze ilości zawartych w nim nasyconych kwasów tłuszczowych. Jeśli decydujemy się na zakup kurczaka, najlepiej wybrać takiego ze sprawdzonej hodowli lub z chowu ekologicznego.

Wartości odżywcze kurczaka

Drób jest źródłem wartościowego białka i aminokwasów, których nasz organizm potrzebuje do procesów życiowych. Jednym z zawartych w tym mięsie aminokwasów jest tryptofan, który bierze udział w produkcji serotoniny, hormonu wpływającego pozytywnie na nasz nastrój i regulującego apetyt oraz melatoniny, która umożliwia dobry i spokojny sen. Kurczak zawiera również dobrze przyswajalne żelazo hemowe, którego braki mogą prowadzić do anemii oraz witaminy z grupy B i minerały takie jak cynk czy miedź. Mięso drobiowe jest niskokaloryczne (100 g to ok. 150 kcal) i lekkostrawne, a więc dobre dla osób dbających o linę i uprawiających sport. Jest to też mięso lubiane zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych.

Ważne zasady związane z mięsem drobiowym

Ze względu na to, że surowe mięso kurczaka może zawierać szkodliwe bakterie w tym salmonellę, ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność przy jego przyrządzaniu. Należy pamiętać, że bakterie te giną w wyniku obróbki cieplnej, więc nie musimy się obawiać dań odpowiednio upieczonych czy ugotowanych. Obecnie zaleca się, aby nie myć mięsa kurczaka przed przyrządzeniem, bo istnieje ryzyko, że chlapiąca woda skazi bakteriami okoliczne powierzchnie. Dodatkowo kurczaki w sprzedaży są już oczyszczone i gotowe do przyrządzania. Mięso drobiowe warto zamarynować przed pieczeniem, choćby na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Do marynaty dodajemy sól, zioła i przyprawy, dobrze jest też dodać element kwaśny jak cytrynę czy ocet winny oraz odrobinę alkoholu. Na koniec dodajemy też trochę oliwy. Taka marynata sprawi, że mięso skruszeje i będzie smaczniejsze.

Przepis na idealnego pieczonego kurczaka

Przepis: Pieczony kurczak Sprawdzony przepis Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 4 Składniki 1 duży kurczak (ok. 2 kg)

kilka ząbków czosnku

kilka liści laurowych

2 łyżki octu winnego lub balsamicznego

2 łyżki wódki lub koniaku

2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki masła

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Zamarynuj kurczakaKurczaka wyjmij z opakowania, przełóż do brytfanki, w której będziesz go piec i dobrze posól. Do środka włóż kilka ząbków czosnku i kilka liści laurowych, polej octem winnym, alkoholem i oliwą, oprósz pieprzem. Zostaw w marynacie na co najmniej na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Rozgrzej piekarnikPiekarnik rozgrzej do 190 stopni. Jeśli kurczak był w lodówce, wyjmij go na godzinę przed pieczeniem. Połóż na kurczaku dwie łyżki masła, podlej odrobiną wody i włóż do piekarnika. Upiecz kurczakaPo 15 minutach zmniejsz temperaturę do 175 stopni. Piecz kurczaka ok półtorej- dwie godziny, kontrolując ilość płynu, podlewając w razie potrzeby odrobiną wody, tak aby zawsze trochę sosu znajdowało się w brytfannie. W połowie pieczenia przekręć go na druga stronę. Upieczony kurczak powinien być zrumieniony, a udko powinno łatwo się odrywać od reszty korpusu. Jeśli masz termometr do mięsa, to temperatura w środku powinna wynosić 75 stopni.

