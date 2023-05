Ile razy w tygodniu można jeść mięso? Poznaj aktualne zalecenia

Ludzie od wieków spożywają mięso. Już w malowidłach naskalnych z epoki kamienia pojawiają się przede wszystkim sceny polowań, w celu zdobycia cennego mięsa. W bardzo wielu polskich domach obiad nadal kojarzy się z kawałkiem mięsa, zaś śniadanie i kolacja z kanapkami z wędliną. Obecnie pojawia się jednak wiele badań łączących wysokie spożycie mięsa z chorobami cywilizacyjnymi, nie mówiąc już o szkodliwym wpływie, jaki na klimat ma przemysłowa hodowla mięsa.

Należy pamiętać, że wyróżniamy mięso białe tj. kurczak, indyk i królik, które uważa się za zdrowsze, zaś pozostałe rodzaje mięsa, takie jak: wołowina, wieprzowina czy kaczka, zaliczamy do mięsa czerwonego. Mięso przetworzone, to z kolei takie, które zostało poddane wędzeniu, peklowaniu czy dodaniu chemicznych środków konserwujących, czyli np. wędliny, wędzonki czy pasztety.

Plusy jedzenia mięsa

Mięso zawiera pełnowartościowe białko oraz aminokwasy egzogenne, które musimy dostarczać wraz z pożywieniem. Białko pomaga zachować w dobrym stanie naszą masę mięśniową a jego zalecane dzienne spożycie to ok. 1 g na kg masy ciała, zaś chude mięso jest jednym z najlepszych źródeł białka. Mięso zawiera dobrze przyswajane żelazo. Braki żelaza mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne, objawiając się zmęczeniem, częstymi infekcjami i anemią. Dodatkowo jest to żelazo hemowe, wykazujące najlepszą przyswajalność. Mięso zawiera również witaminy z grupy B, w tym B12, która bierze udział w tworzeniu czerwonych krwinek, zapobiega anemii, pozytywnie wpływa na zdolność uczenia się i koncentracji oraz na prawidłowy stan kości.

Ryzyko zdrowotne związane z jedzeniem mięsa

Istnieją liczne badania wskazujące na to, że nadmierne spożycie czerwonego mięsa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego, raka piersi i prostaty, a także chorób serca. Niektóre substancje chemiczne zawarte z kolei w przetworzonym mięsie, szczególnie fosforany mogą również zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory. Mięso, szczególnie czerwone, zawiera duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, które zwiększają ryzyko miażdżycy, chorób serca i udarów. W tym przypadku lepiej jeść białe mięso, bo np. 100 g indyka dostarcza 85 kcal (w tym 2 g kwasów tłuszczowych nasyconych), zaś tłusta wieprzowina to ok. 250 kcal i aż 10 g kwasów tłuszczowych nasyconych. Naukowcy wiążą smażenie mięsa w wysokich temperaturach z powstawaniem rakotwórczych związków. Szczególnie należy uważać na grillowanie na otwartym ogniu, gdyż wtedy wytwarza się szkodliwy dym, powstający ze spalającego się tłuszczu.

Ile mięsa tygodniowo zjadać?

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaleca ograniczenie spożycia czerwonego mięsa do nie więcej niż około trzech porcji tygodniowo, o łącznej wadze ok. 500 g. Jednocześnie agencja ta zaleca maksymalne ograniczenie spożycia przetworzonego mięsa. Z kolei brytyjska państwowa służba zdrowia NHS zaleca ograniczenie spożywanego mięsa do 70 g mięsa dziennie, co daje porcję tygodniową ok. 490 g.

Jeśli, według danych, przeciętny Polak zjada 73 kg mięsa rocznie, oznacza to, że tygodniowo jest to ok. 1400 g, a więc o prawie kilogram za dużo w stosunku do zalecanych 500 g mięsa tygodniowo. Warto zastąpić nadmiar mięsa w naszej diecie rybami, jajkami oraz warzywami, przede wszystkim strączkowymi.

