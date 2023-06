Chłodnik to idealna zupa na upały. Ma niewiele kalorii, dostarcza witamin oraz minerałów

Chłodnik najlepiej przygotować na maślance, która pozytywnie wpływa na mikroflorę bakteryjną organizmu. Jest źródłem cennych kultur bakterii, które działają jak naturalny probiotyk. Maślanka ponadto dostarcza cennych witamin z grupy B, które wzmacniają układ nerwowy, witaminy A, która wspiera zdrowie oczu, ale też układ immunologiczny. Ma też szereg składników mineralnych, takich jak wapń, korzystnie działający na układ kostny, magnez, potas, sód, fosfor oraz selen.

Maślanka jest lekkostrawna (organizm trawi ją trzy razy szybciej niż mleko) i korzystnie wpływa na pracę jelit. Przyspiesza metabolizm i wspomaga proces oczyszczania organizmu z toksyn. Zalecana jest w dietach odchudzających. Talerz chłodnika litewskiego ok. 300 g dostarcza 205 kcal. Chłodnik można też przygotować na jogurcie naturalnym, kefirze lub zsiadłym mleku.

Klasyczny chłodnik powinien mieć w składzie buraki, zielony ogórek oraz jajka

Buraki, które znajdziemy w składzie chłodnika, zasługują na miano polskich „superfoods”. Te popularne i łatwo dostępne warzywa zawierają mnóstwo drogocennych składników odżywczych. Zalicza się do nich m.in. potas, żelazo, witamina C czy kwas foliowy. Lista korzyści zdrowotnych wynikających z jedzenia buraków jest długa: obniżają ciśnienie krwi, wzmacniają siłę mięśni, wspomagają redukcję wagi i wspierają zdrowie wątroby. Zdrowym składnikiem chłodnika są również zielone ogórki. W swoim składzie mają duże ilości witaminy C, witaminy K, magnezu, potasu, manganu oraz błonnik. Są dobrym źródłem składników odżywczych, takich jak flawonoidy, lignany i triterpeny, które mają właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Oprócz tego, że ogórki doskonale gaszą pragnienie, zawierają również magnez i potas, które pomagają w nawodnieniu organizmu. Do chłodnika można też dodać ugotowane jajka na twardo, co sprawi, że stanie się ona bardziej pożywna.

Wypróbuj przepis na pyszny chłodnik litewski

Przepis: Chłodnik litewski Chłodnik litewski to zupa podawana na zimno, którą przygotowuje się z botwinki i świeżych warzyw. Z dodatkiem maślanki stanowi świetny pomysł na zdrowy i lekki obiad. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 205 w każdej porcji Składniki 1 litr wody

1 pęczek botwinki

1 pęczek włoszczyzny

1 maślanka (500 ml)

1 duży jogurt grecki (400 ml)

1 pęczek szczypiorku

1 mały pęczek koperku

1 mały pęczek rzodkiewek

1 łyżka soku z cytryny

sól do smaku

3 jajka Sposób przygotowania Gotujemy bulionWłoszczyznę należy umyć i włożyć do garnka wypełnionego wodą. Następnie dodać listek laurowy, ziele angielskie i szczyptę majeranku. Warzywa gotujemy na wolnym ogniu przez 30 minut. Wyjmujemy warzywaGdy bulion będzie gotowy, wyjmujemy warzywa i zostawiamy sam wywar. Przygotowujemy botwinkęBotwinkę myjemy, odrywamy liście, a łodygi kroimy na małe kawałki. Dodajemy botwinkęWrzucamy je do wywaru i gotujemy przez 10 minut na wolnym ogniu. Można również dodać drobno pokrojone liście z botwinki. Studzimy zupęOdstawiamy z ognia zupę i czekamy aż ostygnie. W zależności od ilości dodanej botwinki ma ona lekko różowy lub czerwony kolor. Dodajemy maślankęGdy zupa delikatnie przestygnie, dodajemy do niej maślankę, jogurt grecki, sok z cytryny i całość mieszamy. Solimy do smaku. Gotujemy jajkaJajka gotujemy na twardo. Gdy ostygną, kroimy je na połówki i dekorujemy nimi zupę. Dodajemy koperekKoperek, szczypiorek oraz rzodkiewki myjemy i drobno siekamy. Dodajemy do chłodnika. Dodajemy jajka i przyprawyPodajemy mocno schłodzony z połówką jajka. Chłodnik możemy również udekorować świeżymi listkami bazylii lub oregano.

