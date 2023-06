Sentymentalny przysmak rodem z PRL. Jak zrobić blok czekoladowy z mleka w proszku?

To kryzysowy przysmak. Miał dać namiastkę smaku czekolady i był robiony po prostu z tego, co było dostępne, a potem krojony na grube plastry z charakterystycznym wzorkiem z pokruszonych herbatników.

Co to jest blok czekoladowy?

Z czekoladą tak naprawdę niewiele ma wspólnego, bo przepis powstał w czasach, kiedy o tę było ciężko w sklepach. To po prostu gęsta masa z tłuszczu, cukru i mleka, do której dodaje się obowiązkowo pokruszone herbatniki, a w wersji bardziej rozpustnej można dodać także bakalie.

Jak zrobić tradycyjny blok czekoladowy?

Sekretem jest tu pełnotłuste mleko w proszku. Można je kupić w marketach. To ono nadaje gęstości i charakterystycznego smaku blokowi. Potrzebny jest też tłuszcz. Najlepiej jeśli jest to prawdziwe masło, chociaż w czasach kryzysu gospodynie zastępowały je również margaryną (blok na maśle jest jednak lepszy i delikatniejszy w smaku). Ważne jest, aby dobrze wymieszać wszystkie składniki. Przy mieszaniu masła z cukrem i kakao można sobie pomóc trzepaczką. Cukier powinien się dobrze rozpuścić, a kakao nie pozostawić grudek. Opcjonalnie na tym etapie do bloku można dodać ulubione aromaty: np. pomarańczowy albo waniliowy.

Ważne jest też odpowiednie wmieszanie mleka w proszku. Robi się to stopniowo, coraz bardziej zagęszczając masę. Dodatki typu herbatniki lub bakalie dodaje się na końcu. Blok najłatwiej uformować przekładając masę do foremki. Ale można to też zrobić wykorzystując folię spożywczą i rolując gęstniejącą masę (wtedy będzie miała w przekroju okrągły kształt).

Przepis: Blok czekoladowy Tradycyjny blok czekoladowy na bazie mleka w proszku Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 8 Składniki kostka masła (200 g)

400 g mleka w proszku

4-5 łyżek kakao

pół szklanki mleka

pół szklanki cukru

10-15 herbatników Sposób przygotowania Przygotuj masęKostkę masła rozpuść w garnku lub większym rondelku. Dodaj cukier, pół szklanki mleka i kakao. Wymieszaj, aż cukier się rozpuści. Zdejmij masę z ognia. Stopniowo dodawaj mleko w proszku, cały czas mieszając. Masa będzie coraz bardziej gęsta. Na koniec wmieszaj w nią pokruszone herbatniki. Odstaw do schłodzeniaMasę przełóż do foremki, wygładź i odstaw do schłodzenia (najlepiej na kilka godzin). Podawaj pokrojone w plastry.

Czytaj też:

Ten składnik sprawi, że ciasto truskawkowe będzie naprawdę wyjątkowe. Robi się je błyskawicznieCzytaj też:

Szybkie ciasto jogurtowe z truskawkami. Sprawdzony przepis