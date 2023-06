Przygotuj na śniadanie bułeczki scones. Są pyszne i nie zawierają drożdży

Bułeczki scones to brytyjski przysmak. Przygotowuje się je z mąki, masła, mleka i proszku do pieczenia, niekiedy z dodatkiem suszonych owoców. Są zazwyczaj lekko słodzone lub niesłodzone, przyrządza się je także na słono. Do wypieków można wykorzystać mąkę pszenną, jęczmienną, owsianą lub płatki owsiane.

Scone to w tłumaczeniu z języka angielskiego babeczka albo łepetyna, bo taki właśnie kształt mają wypiekane bułeczki, o których mowa. Brytyjczycy zajadają się nimi od wieków. Do ich spopularyzowania miała przyczynić się Anna Maria Russell dama dworu królowej Wiktorii. To ona wprowadziła tradycję popołudniowego picia herbaty, połączonego z przegryzaniem drobnych przekąsek, m.in. scones. Dziś są przysmakiem w wielu krajach, również w Polce, gdzie występują pod nazwą „bułeczki scones”. Skład i właściwości bułeczek scones Jedna bułeczka waży ok. 42 gramów i ma 148 kcal. W 100 g bułeczek z pszennej mąki znajdziemy 16 g tłuszczu (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,3 g), 45 g węglowodanów, 7 g białka, 2,2 g cukru, 1, 5 błonnika, 3 mg cholesterolu, a także: sód, potas, żelazo, magnez, wapń oraz witaminę B12. Osoby, które mają uczulenie na gluten, mogą przyrządzić scones z mąki jęczmiennej, owsianej lub płatków owsianych. Smakują bardzo dobrze, a te przygotowane z płatków owsianych są szczególnie zalecane przez dietetyków. Płatki owsiane należą bowiem do najzdrowszych i najbardziej odżywczych produktów żywnościowych. Zawierają witaminy z grupy B, E, PP oraz minerały, w tym cynk i magnez, zapewniające sprawne funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni. Dodają energii, gdyż zawierają żelazo, a ten pierwiastek jest składnikiem hemoglobiny, której głównym zadaniem jest transport tlenu do komórek. Płatki owsiane są też dobrym źródłem przeciwutleniaczy, działają przeciwzapalnie i zapobiegają powstawaniu nowotworów. Zawarty w płatkach owsianych błonnik pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu, przyspiesza metabolizm. Ponadto bułeczki przygotowane z płatków owsianych dają na długo uczucie sytości. Z czym najlepiej smakują bułeczki scones? Bułeczki scones to doskonała propozycja na śniadanie, ale również na podwieczorek czy kolację. Scones są najsmaczniejsze na ciepło, posmarowanie masłem, z dodatkiem dżemu lub gęstej śmietany. Bułeczki nie są zbyt słodkie, dlatego jeśli ktoś lubi może dodać do nich rodzynki, daktyle lub innymi suszone owoce. Wypróbuj przepis na bułeczki scones Przepis: Bułeczki scones Na śniadanie lub podwieczorek. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 10 Składniki 350 g (trochę ponad dwie szklanki) mąki pszennej (najlepiej typu 650)

łyżeczka proszku do pieczenia

pół łyżeczki soli

zimne masło, pokrojone na kawałki (85 g)

cukier puder (3 łyżki)

mleko (175 ml)

ekstrakt waniliowy (łyżeczka)

świeżo wyciśnięty z cytryny Sposób przygotowania Wymieszaj składnikiMąkę przesypujemy do dużej miski, mieszamy z proszkiem do pieczenia oraz solą. Następnie dodajemy zimne masło, pokrojone na kawałki i wszystko rozcieramy rękami, aż mieszanka będzie wyglądać jak okruchy. W trakcie dosypujemy cukier puder. Dolej mleko do ciastaW garnku podgrzewamy, (ale nie gotujemy) mleko, do ciepłego dodajemy ekstrakt waniliowy i sok świeżo wyciśnięty z cytryny. Mieszamy i odstawiamy na kilka minut, po czym dolewamy do ciasta i zagniatamy, by uzyskać gładką masę. Rozwałkuj ciastoCiasto rozwałkowujemy na placek o grubości ok. 4 cm. Za pomocą foremki lub szklanki wycinamy bułeczki, po czym układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Upiecz bułeczki w piekarniku nagrzanym do 220 st.CSmarujemy rozkłóconym jajkiem i pieczemy 10-12 minut w piekarniku nagrzanym do 220 st. C (200 z termoobiegiem), aż do zrumieniania. W czasie pieczenia wzdłuż babeczek powinno pojawić się pęknięcie, co jest zjawiskiem naturalnym. Czytaj też:

