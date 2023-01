Wczesne śniadanie pomaga zachować zdrowie. Naukowcy mają na to dowody

Nie bez powodu mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Śniadanie pobudza metabolizm, dodaje energii, wzmacnia koncentrację i stymuluje dobrą pracę mózgu. Zdrowe i zbilansowane śniadanie pomaga także unormować poziom cukru we krwi, zapobiega podjadaniu między posiłkami i zmniejsza chęć sięgnięcia po słodkie lub słone przekąski.

Śniadanie pomaga nam zachować zdrowie

Jak wynika z badań opublikowanych w „Cell Metabolism”, rozpoczynanie dnia od dobrego śniadania, a później regularne sięganie po posiłki pozwala nam utrzymać prawidłową wagę, właściwy poziom cholesterolu w organizmie oraz glukozy we krwi. Naukowcy odkryli też, że im później sięgamy po jedzenie, tym większy odczuwamy głód w ciągu dnia. Wolniej pracuje nasz metabolizm, możemy szybciej przybierać na wadze, co zwiększa ryzyko odkładania tkanki tłuszczowej.

Co więcej, regularne odżywianie i utrzymywanie pór stałych posiłków sprzyja prawidłowej pracy serca i obniża ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, a także zaburzeń gospodarki lipidowej.

Jakie śniadanie jest najzdrowsze?

Zdrowe śniadanie powinno dostarczać węglowodanów złożonych, białka oraz witamin i składników odżywczych zawartych w warzywach i owocach. Dobre pomysły na zbilansowany posiłek to jajka z awokado i warzywami, pełnoziarniste tosty, owsianka ze świeżymi owocami, orzechami i miodem, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych, zaspokajają uczucie głodu i uzupełniają energię.

Dietetycy zachęcają, by poranny posiłek zjeść w ciągu godziny od wstania z łóżka. Dzięki temu odpowiednio pobudzimy metabolizm i zadbamy o to, by utrzymać prawidłowe nawyki żywieniowe w ciągu dnia. Po około 3 godzinach od zjedzenia śniadania dobrze jest zjeść drugie śniadanie. Regularne dostarczanie składników odżywczych pomaga prawidłowo funkcjonować w ciągu dnia.

Czytaj też:

Przerywany post nie pomaga w utracie wagi? To nie najlepsza metoda odchudzaniaCzytaj też:

Nie wyspałeś się? Te triki pomogą ci opanować zmęczenie