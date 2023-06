Czy można jeść jajka na miękko codziennie? To dobra propozycja dla tych, którzy chcą się odchudzić

Najnowsze zalecenia są takie, żeby jeść nawet 2-3 jajka dziennie. Jajka znalazły się bowiem w najnowszej piramidzie żywienia na równi z rybami oraz roślinami strączkowymi. W codziennym jadłospisie powinno pojawić się zwłaszcza jajko na miękko. A to dlatego, że zawiera wiele cennych składników odżywczych, które tracimy podczas dłuższego gotowania czy smażenia. Gotowanie jest jednym z procesów, które wpływają na zmniejszenie wartości odżywczych w produktach. Jeśli jednak przyrządzimy jajko na miękko, które o wiele krócej się gotuje niż jajko na twardo, nie utracimy cennych składników odżywczych. Należą do nich: tłuszcze nasycone, białko, węglowodany, sód, potas oraz cholesterol. Osoby, które obawiają się jedzenia jajek, ze względu na to, że może ono podnieść poziom cholesterolu we krwi, są w błędzie. Jajko zawiera bowiem jedynie 0,3 proc. cholesterolu, ale też 20-30 proc. fosfolipidów, które zapobiegają odkładaniu się cholesterolu w naczyniach krwionośnych.

Prozdrowotne działanie jajek

Jajka na miękko zalecane są w diecie osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Są niskokaloryczne. Jedno jajko, które waży około 55 gramów, zawiera około 80 kalorii (60 kcal żółtko, 20 kcal białko). Ponadto jajka zawierają aminokwasy, które dostarczają energii niezbędnej do funkcjonowania organizmu i wpływają na budowę mięśni. Jest to szczególnie ważne dla osób, które ćwicząc, chcą wyrzeźbić sylwetkę. Chociaż żółtko zawiera sporo tłuszczu, to występuje on w postaci emulsji, więc rozbity na bardzo drobne cząsteczki jest łatwy do strawienia. Jedzenie jajek na miękko działa też korzystnie na wzrok. Żółtko jajka to świetne źródło luteiny i zeaksantyny, a także cynku – substancji, które dbają o kondycję oczu. Zawartość witaminy B12 w jajkach sprawia, że zalecane są w profilaktyce anemii, która występuje na tle niedoboru tej witaminy.

Jak ugotować idealne jajko na miękko?

Chociaż wydaje się to proste, ugotowanie idealnego jajka na miękko nie każdemu się udaje. Kluczem do sukcesu jest czas gotowania jajek. Jest on uzależniony od wielkości jajek:

jajka małe , oznaczone S, gotujemy 3,5 minuty ,

, oznaczone S, gotujemy , średnie jajka , oznaczone M – 4,5 minuty ,

, oznaczone M – , duże jajka, oznaczone L – 5,5 minuty.

Jak ugotować jajko na miękko?

Zagotuj wodę w małym garnku, do około 200 ml. Wsyp do wody szczyptę soli, możesz dodać też kropelkę octu. Wtedy jajka nie pękną, a skorupka delikatnie odejdzie. Jajko włóż do wrzącej wody i gotuj w zależności od wielkości od 3,5 do 5,5 minut. Jajka, które wkładamy do garnka, powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego warto je wyjąć wcześniej z lodówki.

