Ten napój ochłodzi cię w upały. Przygotuj mango lassi z dodatkiem kefiru

Mango to pyszny, słodki owoc, który zawiera wiele cennych dla zdrowia właściwości, m.in. obniża cholesterol, nawilża i odmładza skórę. Jeśli zblendujesz go z jogurtem naturalnym i kefirem stworzysz ożywczy koktajl, idealny do picia w upalne dni. Przepis na mango lassi pochodzi z Indii.

Lassi to napój przyrządzany w Indiach. Robi się go z gęstego jogurtu, wody i różnych przypraw. Występuje w wersji na słodko, ale też na słono. Największą popularnością cieszą się przepisy na lassi z wykorzystaniem owoców. Jednym z nich jest właśnie mango lassi. Napój nie tylko doskonale smakuje, gasi pragnienie i orzeźwia. Jest także zdrowy. Dzięki zawartości jogurtu naturalnego i dodatku kefiru znajdziemy w nim białko, witaminy (np. wit. D) i minerały (np. wapń, który jest podstawowym budulcem kości i zębów) oraz żywe kultury bakterii Lactobacillus. Te są szczególnie cenne, gdyż odbudowują florę bakteryjną jelit oraz utrzymują perystaltykę jelit. Zapobiegają też zaparciom i łagodzą wzdęcia. Co kryje w sobie owoc mango? Owoc mango, który dodawany jest do jogurtu, dostarcza wielu cennych składników odżywczych, w tym sporo witamin i minerałów. Znajdziemy w nim witaminy z grupy B (wit. B1, B2, B3, B6 i B9 wspierające układ nerwowy) oraz witaminy: A, C, E i K i minerały: cynk, fosfor, magnez, potas, sód, wapń i żelazo. Owoc zawiera błonnik (w 100 g 1,6 g), który reguluje pracę jelit i wspomaga odchudzanie. Korzystne dla zdrowia właściwości mango zawdzięcza także zawartości glikozydu – mangiferyny, która neutralizuje działanie wolnych rodników, chroniąc w ten sposób organizm przed pojawieniem się nowotworów. Przyprawy korzenne nadające charakterystyczny smak mango lassi Na smak mango lassi mają też wpływ przyprawy korzenne, które dodawane są do napoju. Przypisuje się im m.in. działanie bakteriostatyczne, bakteriobójcze oraz antyoksydacyjne. Zawarty w nich cynamon poprawia trawienie, „podkręca” metabolizm. reguluje krążenie krwi, łagodzi ból mięśni i oczyszcza organizm z toksyn. Kardamon, wspiera trawienie białka i także reguluje pracę układu trawiennego. Kurkuma natomiast wspomaga czynność wątroby i łagodzi dolegliwości żołądkowe. Zawiera także kurkuminę, substancję o właściwościach antynowotworowych. Przygotuj mango lassi. Polecamy przepis Przepis: Mango lassi Napój na upalne dni. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 duże dojrzałe mango,

ok. 250-500 g jogurtu naturalnego do picia,

1/2 szklanki kefiru lub mleka, ew. wody (aby rozcieńczyć napój),

szczypta przypraw: kardamon mielony, cynamon, kurkuma,

ew. łyżeczka naturalnego miodu. Sposób przygotowania Przygotuj owoceMango obieramy, obieramy miąższ z płaskiej pestki, kroimy na kawałki. Następnie przekładamy owoc do blendera. ZblendujBlendujemy owoce na jednolity mus. Dodajemy jogurt, kefir, ew mleko lub wodę. Jeśli napój jest za mało słodki, można dodać łyżeczkę naturalnego miodu. Dosypujemy przyprawy i mieszamy. Czytaj też:

Te 3 produkty mleczne korzystnie działają na jelita. Włącz je do swojej dietyCzytaj też:

Ten napój oczyści jelita w jeden dzień. Wypróbuj jednodniową dietę oczyszczającą