Ciasto owocowe na kefirze. Możesz dodać dowolne owoce

Ten przepis warto zachować i wykorzystywać zawsze, kiedy masz ochotę na szybkie ciasto z owocami. Dodatek kefiru sprawia, że ciasto ładnie wyrasta i jest wilgotne.

Jak zrobić ciasto na kefirze?

Ważnym elementem w przepisie jest ubicie całych jajek z cukrem. Na tę czynność warto poświęcić ok. 5 minut. Można to zrobić ręcznie, ale najprościej wykorzystać mikser lub blender z końcówką do ubijania. Masa powinna być jasna i bardzo puszysta, a cukier się rozpuścić. Potem wystarczy już tylko dodać do masy jajecznej resztę składników, krótko wymieszać, dodać owoce, włożyć do piekarnika i cierpliwie czekać. RADA: Jeśli nie masz kefiru – w tym przepisie można zastąpić go naturalnym jogurtem (duże opakowanie jogurtu).

Jakie owoce wykorzystać do ciasta na kefirze?

Do tego ciasta będą pasowały każde sezonowe owoce. Mogą to być na przykład truskawki, jagody, porzeczki, wydrylowane wiśnie, borówki, brzoskwinie, morele czy śliwki. Owoce można również mieszać i tworzyć własne owocowe kompozycje. Małe owoce (takie jak jagody czy porzeczki, ale też wiśnie) wysypujemy na ciasto w całości. Większe (np. truskawki czy brzoskwinie) trzeba pokroić na mniejsze kawałki.

Jak podawać ciasto z owocami?

Takie ciasto nie potrzebuje żadnych specjalnych dodatków. Wystarczy je posypać cukrem pudrem i jest gotowe do podania. Lekko ciepłe ciasto można podać z gałką waniliowych lodów. Do ciasta owocowego na kefirze pasuje także kruszonka. Wówczas wymieszaj 80 g masła z 40 g mąki i 40 cukru. Kruszonkę wysyp na owoce i piecz dokładnie tak samo, jak ciasto bez kruszonki.

300-400 g owoców

3 jajka

3/4 szklanki cukru

cukier waniliowy

2 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szklanka kefiru

1/2 szklanki oleju Sposób przygotowania Ubij jajkaCałe jajka ubij z cukrem i cukrem waniliowym na jasną i puszystą masę. Zrób ciastoMąkę wymieszaj z proszkiem. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i kefirem. Wymieszaj krótko (aż do połączenia składników). Upiecz ciastoCiasto wyłóż na blachę wyściełaną papierem do pieczenia. Na wierzchu ułóż owoce. Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni.

