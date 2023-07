Zrób sernik na zimno z 2 składników. To idealny przepis na deser na upalne dni

Sernik na zimno z dwóch składników jest łatwy do przyrządzenia. Potrzebujesz tylko: waniliowych serków homogenizowanych (najlepiej z laską wanilii) i galaretek. Możesz dodać do niego również ulubione owoce. W przepisie nie wykorzystuje się dodatkowej żelatyny, ani ciasta na spód. Jest niskokaloryczny i zawiera cenne dla organizmu składniki.

Osoby lubiące eksperymentować w kuchni mogą same zrobić domowy twaróg, by następnie zblendować go z laką wanilii i cukrem.

Wypróbuj przepis prosty sernik na zimo

Przepis: Sernik na zimno z 2 składników Łatwy do zrobienia deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 20 Składniki Składniki na masę serową:

800 g serka homogenizowanego waniliowego - 4 x 200 g kubełek

2galaretki cytrynowe lub przezroczyste

400 ml wrzątku

Składniki do przygotowania galaretki na wierzch sernika

350 ml wrzątku

1 galaretka truskawkowa

350 ml wrzątku

opcjonalnie: 500 g owoców np. truskawki, banany, borówki Sposób przygotowania Przygotuj galaretkęZagotuj 400 ml wody i wsyp do niej dwa opakowania galaretki przezroczystej o smaku winogron lub cytryny i wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia żelatyny. Odstaw do przestudzenia. Wymieszaj serki z galaretkąPrzełóż serki waniliowe homogenizowane do dużej miski. Do serków waniliowych wlej przestudzoną galaretkę. Powinna być gorąca, ale nie powinna jeszcze zacząć tężeć. Wymieszaj delikatnie całość łyżką lub trzepaczką, czyli rózgą kuchenną. Masa serowa będzie rzadka i dlatego trzeba ją odstawić, aż lekko zgęstnieje. Najlepiej do lodówki. Należy ją wyjąć, gdy konsystencja stanie się „budyniowata”. Wylej masę do formyLekko tężejącą masę serową wylej do formy, którą należy schłodzić w lodówce. Przygotuj galaretkę do zalania masy serowejJedną galaretkę zalej wrzątkiem. Potrzebujesz ok. 350 ml wrzątku. Tak samo jak wcześniej, mieszaj galaretkę do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny. Gotową galaretkę odstaw na bok, by przestygła. Do sernika możesz dodać też owoceNa sernik można położyć też owoce. Ok. 30 minut po odstawieniu do lodówki masy serowej (stężeje na tyle, by udźwignąć owoce). Zalej owoce galaretkąNa ułożone owoce wlej galaretkę. Początkowo kilka łyżek, a po 10 minutach resztę. Wtedy owoce nie wypłyną go góry. Odstaw sernik do lodówkiOdstaw sernik do lodówki na 3 do 5 godzin.

Co kryje w sobie homogenizowany serek waniliowy?

Waniliowy serek homogenizowany przygotowuje się z mleka, śmietanki oraz kultur bakterii mlekowych. 100 g produktu ma ok. 135 kcal, 8 g dobrze przyswajalnego białka, 6,5 g tłuszczu, 4 g węglowodanów i 0,1 g soli. Produkt dostarcza witamin: A – ważną dla zdrowia oczu i odporności organizmu, B 1– wspierającą system nerwowy oraz pracę serca, D – korzystnie działającą na odporność i zdrowie kości, E – chroniącą organizm przed działaniem wolnych rodników oraz witaminę K – odpowiadającą za krzepliwość krwi. Wśród składników mineralnych zawartych w serku homogenizowanym warto wymienić: wapń, fosfor, magnez, cynk, miedź, mangan oraz kobalt.

Jedzenie owocowej galaretki korzystnie wpływa na zdrowie

Galaretkę warto jeść ze względu na to, że zawiera żelatynę. Ten składnik galaretki ma swój udział w leczeniu dolegliwości stawowych, wzmacnia włosy i paznokcie. Ponadto badania wskazują, że żelatyna wspomaga odchudzanie, wpływa korzystnie na układ pokarmowy, pobudza metabolizm i daje uczucie sytości.

Do sernika można dodać sezonowe owoce

Z letnimi owocami, wielu z nas kojarzą się truskawki. Są to owoce, które doskonale komponują się z serowym deserem i galaretką. Wzmacniają smak deser, dostarczają też wspierającego odchudzanie i pracę jelit błonnika pokarmowego, witamin, w tym C oraz polifenoli, które są cennymi przeciwutleniaczami, które chronią organizm przed chorobami nowotworowymi oraz chorobą Parkinsona. Te owoce również są dobrym źródłem potasu, który, jak wykują badania, pomaga chronić przed chorobami serca.

Czytaj też:

Nie masz czasu upiec ciasta? Zrób ciasto snickers bez pieczeniaCzytaj też:

Czy truskawki trzeba myć wodą z sodą oczyszczoną? To powinieneś wiedzieć