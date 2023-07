Szybkie smażone pierożki z rybą. Idealna przekąska na imprezę

– Nie bójmy się sięgać po gotowe produkty. Azjaci z tego słyną, że ułatwiają sobie pracę w kuchni, korzystając z gotowców. Ciasto na pierożki wonton można oczywiście zrobić samemu, ale kiedy nie macie czasu, a chcecie zrobić efektowne danie, wykorzystajcie tak jak ja, mrożone ciasto wonton. Można je bez problemu kupić w dużych marketach – mówi Leszek Wodnicki.

Farsz rybny do pierożków wonton

Sekretem smażonych pierożków jest farsz: to zmielona, świeża ryba, wyczuwalne kawałki krewetek i dużo warzyw. Jest świeży, lekki, wyrazisty w smaku. Masa rybna musi być zmielona, a pozostałe składniki posiekane drobno, tak aby kawałeczki krewetek i warzyw były widoczne. – Taka moja rada i pomysł na własne eksperymenty w kuchni: dorsza można zastąpić mięsem z kurczaka. Wtedy będą to pierożki drobiowe z krewetkami. To połączenie też doskonale smakuje. Zwróćcie uwagę, że w farszu jest naprawdę dużo warzyw, to bardzo ważne w tym przepisie – mówi kucharz.

Smażone pierożki – idealne na imprezę

W przepisie Leszka Wodnickiego pierożki są podawane z gotowym sosem słodko-kwaśnym. Można go kupić na stoiskach z azjatycką żywnością. – Zróbcie te pierożki jako przekąskę na imprezę. Są wygodne w jedzeniu, wystarczy wziąć do ręki, zamoczyć w sosie i zajadać! Usmażcie dużo, bo gwarantuję, że znikną błyskawicznie – mówi Leszek Wodnicki.

Przepis: Smażone pierożki wonton z dorszem i krewetkami Chińskie pierożki podawane z sosem słodko-kwaśnym. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Azjatycka Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 polędwicy z dorsza

9 szt. surowych krewetek 16/20,

opakowanie mrożonego ciasta wonton

szczypiorek (3 szt.)

sałata rzymska

3 ząbki czosnku

cebula czerwona

sos sojowy do smaku

pieprz

cukier

łyżka mąki ziemniaczanej

olej słonecznikowy

tajski sos słodko-kwaśny

kolendra do dekoracji Sposób przygotowania Uszykuj składniki Przygotuj rybę Zmiksuj rybną część nadzienia Zrób farsz Dopraw farsz Nałóż farsz na ciasto Zrób pierożki Usmaż pierożki Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie na wprost.pl.

Czytaj też:

Wystarczy kilka składników i 30 minut. Jak zrobić hiszpańskie krewetki pili pili?Czytaj też:

Włoski ser i pieczone pomidory. Zakochacie się w tym prostym daniu