Galaretka arbuzowa. Prosty pomysł na efektowny deser

Aby zrobić taką galaretkę, potrzebujesz połówkę wydrążonego z różowego miąższu arbuza. Arbuz posłuży jako naczynie, w którym zrobisz i podasz galaretkę – bo gotową można pokroić i podać dokładnie tak samo, jak świeżego arbuza.

Jak zrobić arbuzową galaretkę?

W najprostszej wersji wystarczy po prostu wlać do wydrążonego arbuza ulubioną galaretkę. Możesz wcześniej wypełnić arbuza dowolnymi owocami. Jeśli chcesz uzyskać efekt galaretki podobnej do arbuza, wybierz galaretkę czerwoną (np. truskawkową lub wiśniową) i dodaj do niej jagody lub borówki, które będą imitowały czarne pestki owocu. Do tej roli nadają się także czekoladowe pastylki.

Do zrobienia galaretki możesz wykorzystać też miąższ arbuza. Trzeba go oczyścić z pestek. Można wrzucić do deseru kawałki arbuza i zalać ostudzoną galaretką, albo je zmiksować i dodać do nich rozpuszczoną galaretkę (świetnie pasują tu nie tylko czerwone galaretki, ale też zielona agrestowa czy żółta cytrynowa). Oryginalny pastelowo-różowy kolor arbuzowej galaretki uzyskasz, dodając do niej jogurt naturalny abo serek waniliowy. WAŻNE: jeśli mieszasz galaretkę z miąższem arbuza, rozrób ją w mniejszej ilości wody, niż ta podana na opakowaniu. Dla pewności, że deser stężeje, możesz dodatkowo dołożyć rozpuszczoną w wodzie czystą żelatynę.

Jak podawać arbuzową galaretkę?

Ważne, aby galaretka dobrze stężała, inaczej może się rozpaść przy krojeniu. Galaretkę z arbuza pokrój dokładnie tak samo, jakbyś kroił owoc: w paski, trójkąty bądź półksiężyce. Ale galaretkę można też wyjadać łyżką prosto z arbuzowej skórki!

RADA: jeśli nie używasz żelatyny, wykorzystaj jej roślinny zamiennik, czyli agar lub gotowe galaretki smakowe na agarze. Pamiętaj jednak, że takie galaretki mają nieco inną konsystencję, niż te z żelatyny. Lepiej wówczas arbuza kroić na grubsze kawałki lub po prostu jeść deser bezpośrednio z arbuzowej miski.

