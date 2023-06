Domowe lody z truskawek zrobicie raz-dwa. Smakują jak z najlepszej lodziarni

Czy może być coś lepszego do jedzenia w lecie, niż domowe lody zrobione z truskawek? Przypadną one do gustu najmłodszym, ale zachwycać będą się też dorośli. Jest to również ciekawy pomysł na wykorzystanie truskawek, których sezon właśnie trwa. Zamiast robić je tradycyjnie – z dodatkiem cukru i śmietany, przygotujcie z nich obłędnie smaczne lody. Takie domowe lody będą gęstsze, ale też bardziej intensywne w smaku niż te kupione w sklepie.

Jak przygotować kremowe lody truskawkowe?

Najczęściej wybieranym sposobem jest po prostu zmiksowanie truskawek, śmietany i cukru, a następnie włożenie takiej mieszanki do zamrażalnika. Ten sposób jest prosty, jednak wtedy nie uzyskacie tak spektakularnego efektu, jak z prawdziwej lodziarni. Żeby wasze lody wyszły naprawdę puszyste i wspaniale kremowe – musicie najpierw oddzielnie zblendować truskawki z cukrem i taki mus zamrozić. Kolejny krok polega na ubiciu śmietany i serka mascarpone – gdy masa będzie już gęsta i dobrze napowietrzona, należy połączyć ją ze schłodzonym musem truskawkowym. Później trzeba zamrozić całość. Rozbicie przygotowywania lodów na kilka etapów jest kluczowe, by cieszyć się ich doskonałą konsystencją.

Jak odpowiednio mrozić lody?

Poza kolejnością łączenia składników, podczas przygotowywania takich domowych lodów, bardzo ważny jest czas ich mrożenia, ale też mieszanie masy w trakcie tego procesu. Gotową mieszankę musu truskawkowego i kremowej masy powinniście wyjąć z zamrażalnika po około 3-4 godzinach. Po tym czasie należy ponownie zmiksować całość i po raz drugi zamrozić na około 2 godziny. Później znowu powtórzcie wcześniejszą czynność i włóżcie lody do zamrażalnika po raz trzeci – tym razem już na całą noc. Dzięki temu deser wyjdzie naprawdę smaczny, bez nieprzyjemnych grudek i kryształków. Jeśli macie nieco więcej czasu – w trakcie zamrażania lody możecie mieszać i miksować częściej, najlepiej w równych odstępach czasu. Wtedy będą jeszcze bardziej kremowe.

Inne sposoby przygotowania domowych lodów

Domowe lody to pyszny deser, ale też skuteczny sposób na ochłodę. Poza lodami z truskawek możecie przygotować też lody owsiane lub lody kawowe. Jeśli chcecie, żeby ten przysmak był mniej kaloryczny – zapoznajcie się z przepisem na domowe lody bez cukru. Koniecznie sprawdźcie też, jakie lody można jeść na diecie. Domowe lody bez użycia maszynki możecie przyrządzić też w naprawdę ekspresowym tempie. Wystarczy, że połączycie wcześniej zamrożone banany ze swoimi ulubionymi owocami, na przykład truskawkami lub jagodami. Takie lody nie zawierają nabiału, dlatego ten słodki deser będzie idealny dla osób na diecie bez laktozy.

pół kilograma truskawek,

szklanka śmietanki 30 %,

1 opakowanie serka mascarpone,

odrobina cukru. Sposób przygotowania Blendowanie truskawekNajpierw zblendujcie truskawki z cukrem i włóżcie do zamrażalnika na około 3-4 godziny. Ubijanie śmietany z mascarponeNastępnie ubijcie śmietanę, stopniowo dodając do niej serek mascarpone. Połączenie wszystkich składnikówPołączcie ze sobą mus truskawkowy i masę (gdy już będzie gęsta i napowietrzona). Mrożenie lodówCałość ponownie włóżcie do zamrażarki, najlepiej na całą noc.

