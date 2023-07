Chcesz szybko schudnąć? Czy kawa z cytryną jest dobrym sposobem?

Nazwa espresso romano sugeruje, że jest to kawa rzymska, czyli taka, którą piją mieszkańcy Wiecznego Miasta, co jak się okazuje, nie jest prawdą. Inna anegdota wskazuje, że kawę z kawałkiem skórki lub plasterkiem cytryny pili w czasach II wojny światowej amerykańscy żołnierze stacjonujący we Włoszech, żeby złagodzić jej gorzki smak. Niektórzy wskazują, że kawałkiem skórki od cytryny czyszczono zęby po wypiciu kawy. Dziś przypisuje się napojowi odchudzające właściwości. Niektórzy traktują go również jako remedium na objawy kaca po spożyciu alkoholu.

Czy kawa z cytryną odchudza?

Brakuje badań potwierdzających odchudzające efekty picia kawy z cytryną. Dowiedziono natomiast, że wpływ na redukcję masy ciała ma zawarta w kawie kofeina. Przyspiesza metabolizm, co powoduje szybsze spalanie tkanki tłuszczowej. Pozwala pozbyć się zmęczenia i uczucia senności. Wiadomo również, że sok z cytryny działa korzystnie na metabolizm. Cytryna pomaga pozbyć się z organizmu toksyn oraz pobudza wytwarzanie żółci, co dodatkowo wspiera trawienie. Ponadto pomaga utrzymać odpowiednie nawodnienie w organizmie i daje uczucie sytości.

Połączenie więc obu składników: kawy i soku z cytryny (choć rodzi się pytanie, czy plasterek cytryny to nie za mało) wydaje się korzystne, jeśli chodzi o efekt odchudzający. Żeby wzmocnić jego efekt można do filiżanki kawy, zamiast plasterka cytryny, dodać sok wyciśnięty z połowy owocu. Oczywiście najlepiej też zrezygnować z dodania cukru do napoju. Przyrządzona w ten sposób kawa z cytryną będzie nie tylko „podkręcać” metabolizm i może przyczyni się do utraty zbędnych kilogramów, ale też oczyści jelita i poprawi samopoczucie.

Ile kaw z cytryną można wypić w ciągu dnia?

Dietetycy radzą, aby napój spożywać z umiarem. W nadmiarze może spowodować bóle i zawroty głowy, nudności oraz biegunkę. Badania wskazują, że bezpieczna dobowa dawka kofeiny to maksymalnie 400 mg, czyli 3-4 filiżanki kawy. Skutki uboczne picia zbyt dużej ilości kawy dotyczą układu sercowo-naczyniowego, ale też układu nerwowego czy trawiennego. Nadmiar kofeiny może doprowadzić do nieżytu żołądka i dwunastnicy, przyczynić się do rozwoju osteoporozy i obniżyć kondycję psychiczną.

Eksperci nie zalecają również picia kawy z cytryną na objawy kaca, bo ich zdaniem nie tylko ich nie zniweluje, ale może je nawet spotęgować. O ile cytryna jest źródłem witaminy C i wypicie soku z owocu dostarcza mikroelementów, to kawa na kaca może zaszkodzić. Jej moczopędne działanie wpływa bowiem na dodatkowe odwodnienie organizmu. Lepiej więc w takich przypadkach ograniczyć się do wypicia wody z sokiem z cytryny.

Czytaj też:

Przepis na ten deser bije na TikToku rekordy popularności. Cafe Affogato jest idealne na upałyCzytaj też:

Zamiast sięgnąć po kolejną kawę, zjedz to warzywo. Dodaje energii i wspomaga odchudzanie