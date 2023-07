Co jeść, aby chronić skórę przed słońcem? Tego nie może zabraknąć latem w twojej diecie

Co jeść w upały?

Latem chcemy korzystać ze słońca, ale jednocześnie lekarze apelują, aby robić to rozsądnie i z umiarem, aby nie miało to negatywnych konsekwencji dla zdrowia. Okazuje się, że włączenie do diety niektórych produktów spożywczych może wspomagać nasz organizm w radzeniu sobie z silną ekspozycją słoneczną w letnich miesiącach. Dowiedz się, jakie produkty warto jeść latem.