Uważaj na wakacyjne zatrucia. Jak długo może leżeć jedzenie po wyjęciu z lodówki?

O najważniejszych zasadach bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem i przygotowywaniem żywności latem przypomniał Główny Inspektor Sanitarny. Jak podkreślają eksperci, wysokie temperatury otoczenia sprzyjają szybkiemu rozwojowi drobnoustrojów i psuciu się żywności.

Jak bezpiecznie przechowywać żywność?

Jednym z kluczowych czynników, które mogą przyspieszyć namnażanie się drobnoustrojów i psucie żywności jest temperatura. Dlatego odpowiednie przechowywanie żywności jest kluczowe. Ma to znaczenie już podczas odpowiedniego planowania zakupów. Jak radzą specjaliści, zawsze jako pierwsze do koszyka powinny trafić produkty przechowywane w temperaturze pokojowej, takie jak makarony czy kasze. Produkty z lodówki i mrożone powinny być wybierane i wkładane do koszyka jako ostatnie, tak aby czas przebywania produktów w temperaturze otoczenia był jak najkrótszy.

GIS powołując się na zasady opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, wymienił najważniejsze kwestie związane z odpowiednim przechowywaniem żywności. To między innymi zasady układania jedzenia w lodówce czy czas, jaki przygotowana żywność może spędzić poza lodówką. Oto najważniejsze zalecenia:

po przygotowaniu żywności oceń jej teksturę, barwę oraz zapach,

przygotowanych dań nie pozostawiaj w temperaturze otoczenia przez okres dłuższy niż 2 godziny . W szczególności zwróć uwagę na dania podawane na surowo lub półsurowo, jak np. tatar czy sushi, oraz produkty takie jak np. krem w ciastach czy bita śmietana,

utrzymanie żywności w odpowiedniej temperaturze jest najlepszym sposobem na zapobieganie wzrostowi drobnoustrojów oraz spowolnienie ich rozwoju,

gotowe dania, po uprzednim wystudzeniu, należy przechowywać w chłodzonym miejscu, a najlepiej w lodówce,

podczas przechowywania produktów przede wszystkim oddziel żywność surową od ugotowanej,

w lodówce ugotowaną żywność przechowuj nad surową, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego,

staraj się odgrzewać żywność w odpowiedniej ilości, jaką jesteś w stanie spożyć; podczas odgrzewania żywności pamiętaj o właściwej obróbce termicznej,

żywność, której nie będziesz w stanie przetworzyć lub spożyć, możesz zamrozić lub podzielić się z innymi,

pamiętaj, że ujemne temperatury skutecznie ograniczają rozwój mikroorganizmów, jednak nie hamują zachodzących zmian chemicznych czy fizycznych – jeśli mrozisz lub ofiarowujesz żywność, zawsze zaznacz na opakowaniu datę przygotowania i/lub zamrożenia.

Jak bezpiecznie przygotować posiłek?

Nie tylko samo przechowywanie jest ważne, ale też higiena podczas przygotowywania posiłków. To tak podstawowe kwestie jak mycie rąk (to szczególnie ważne przed i po kontakcie z surową żywnością, zwłaszcza z surowymi jajami, mięsem czy owocami morza), utrzymywanie w czystości sprzętów kuchennych czy używanie oddzielnych desek i noży do potraw z wykorzystaniem jaj, mięs i owoców morza.

