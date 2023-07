Pisto, czyli hiszpańskie danie warzywne. Wypróbuj prosty przepis

Pisto to hiszpańskie danie z duszonych warzyw, wywodzące się z regionu La Mancha. Być może jadł go sam Don Kichot, bohater powieści Cervantesa, który również pochodził z tej krainy. Tak naprawdę jest to rodzaj gulaszu warzywnego, niezwykle popularnego w krajach śródziemnomorskich w stylu francuskiego Ratatouille, czy znanego nam węgierskiego leczo. Lato jest okresem, kiedy warzywa są najlepsze i świeże, i dlatego warto przygotować pisto zwłaszcza w letnie miesiące. Można je zjeść na ciepło z jajkiem lub na zimno jako dodatek do kanapek. Pasuje do niego też makaron, który polewamy pisto.

Przepis: Pisto, czyli hiszpańskie danie warzywne To doskonała warzywna potrawa na upalne dni. Łatwo ją przygotować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 duże cebule

2 ząbki czosnku

2 duże papryki, najlepiej zielone

1 średnia cukinia

1 średni bakłażan

1 kg pomidorów

oliwa z oliwek

jajka opcjonalnie (1 na osobę)

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj warzywaPokrój bakłażan na plastry i posyp solą. Obierz i posiekaj w kostkę cebulę i czosnek. Paprykę oczyść z gniazd nasiennych i pokrój w kostkę, cukinię umyj i pokrój w kostkę. Bakłażan opłucz z soli i również pokrój w kostkę. Pomidory obierz ze skórki i pokrój na drobne kawałki. Podsmaż warzywaNa dużej patelni pogrzej oliwę z oliwek, dodaj cebulę i duś ok. 10 minut, następnie dodaj paprykę i duś dalsze 10 minut. Na końcu dodaj resztę warzyw, dopraw solą i pieprzem, a następnie duś na wolnym ogniu przez godzinę, co jakiś czas mieszając. Usmaż jajkaJeśli podajesz pisto jako danie obiadowe, dodaj do niego jajka (1 jajko sadzone na osobę) i połóż je przed podaniem na warzywny gulasz. Podawaj z kromką dobrego chleba na zakwasie.

Dlaczego warto spróbować pisto?

Danie to składa się przede wszystkim z warzyw, których według aktualnej piramidy zdrowego odżywiania, powinniśmy spożywać ok. pół kilograma dziennie. Warzywa zaś dostarczają nam m.in. błonnika pokarmowego, który wspomaga pracę jelit, ogranicza ryzyko cukrzycy i pomaga zachować właściwą wagę. Dzięki temu daniu zaaplikujemy sobie również antyoksydanty, w tym szczególnie wartościowy i działający antynowotworowo likopen, zawarty w pomidorach. W daniach z duszonych pomidorów jest go nawet sześciokrotnie więcej niż w surowych pomidorach, dodatkowo w takiej formie jest lepiej przyswajalny.

Oliwa z oliwek, która wchodzi w skład pisto, to z kolei źródło wartościowych tłuszczów omega-3, które mają pozytywny wpływ na mózg, zmniejszając ryzyko demencji czy choroby Alzheimera jak również doskonale działają na układ krwionośny i immunologiczny. Jeśli danie to podamy z jajkiem, dodatkowo dostarczymy organizmowi pełnowartościowe białko. Połączenie warzyw z białkiem stanowi zaś zdrowy i sycący posiłek.

