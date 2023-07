Ciasto z czereśniami to niebo w ustach. Przepis

Jaki pisała w swojej książce „Kuchnia Neli” Aniela Rubinstein „obfity posiłek najprzyjemniej zakończyć owocami, zwłaszcza jeśli jest lato. Jednakże po skromniejszym obiedzie czy kolacji nic nie sprawia takiej przyjemności, jak dobry deser”. Zasady proponowane przez żonę światowej sławy pianisty, słynącej ze swych doskonałych przyjęć, warto zastosować i dzisiaj. Korzystając jednocześnie z lata i pięknej pogodny oraz dostępności świeżych owoców, możemy pokusić się o przygotowanie pysznego sezonowego ciasta. Można podać je jako deser po obiedzie lub na letni podwieczorek. Ten posiłek pomiędzy obiadem i kolacją był bardzo popularny w Polsce przed laty, a dla dzieci był ulubionym momentem dnia. Letni podwieczorek, często spożywany w ogródku, na ładnie nakrytym stole, musiał zawierać domowe ciasta z owocami, często podane z lodami czy bitą śmietaną, świeże owoce, lemoniadę czy też kakao.

Jak przygotować ciasto z czereśniami?

Ciasto z czereśniami jest bardzo proste w wykonaniu, a składniki są łatwo i powszechnie dostępne. Można wykonać je w robocie kuchennym, ale jeśli go nie mamy, składniki łatwo jest utrzeć w zwykłej misce za pomocą drewnianego wałka. Jedyną czynnością, która wymaga nieco pracy i czasu, jest wydrylowanie czereśni. Niektórzy posiadają do tego specjalne narzędzie zwane drylownicą, jednak łatwym domowym sposobem jest zrobienie tego wykorzystując spinkę wsuwkę, którą wkładamy w owoc i podważamy pestkę. Zamiast czereśni do ciasta można dodać borówki, wiśnie czy śliwki w zależności od tego, jakie owoce lubimy i jakie są akurat dostępne. Przygotowanie ciasta zajmie tylko 15 minut, a po 40 minutach smakowity zapach rozejdzie się po całym domu.

Przepis: Letnie ciasto z czereśniami Pyszne ciasto, którego przygotowanie zajmie tylko 15 minut. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 10 Składniki pół kg czereśni

jedno jajko

250 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

100 g cukru

cukier waniliowy

40 g masła + trochę do posmarowania blachy

50 g gęstej śmietany (ok. 3 duże łyżki)

cukier puder do posypania Sposób przygotowania Rozgrzej piekarnikRozgrzej piekarnik do 180 stopni. Przygotuj owoceCzereśnie umyj i usuń z nich pestki. Przygotuj ciastoW misce utrzyj masło z cukrem, dodaj jajko, następnie mąkę z proszkiem do pieczenia i śmietanę. Wymieszaj. Ciasto będzie dość gęste. Ułóż składniki na blaszcePrzygotuj blaszkę i posmaruj ją masłem. Rozłóż ciasto na blaszce cienką warstwę. Na cieście rozłóż gęsto czereśnie, wciskając je lekko w ciasto. Upiecz ciastoWłóż blachę do nagrzanego piekarnika i piecz przez 40-45 minut, aż do zrumienienia ciasta. Posyp ciasto cukrem pudremPodawaj ciasto posypane cukrem pudrem.

