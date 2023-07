Sok z jagód pomoże ci zgubić zbędne kilogramy. Teraz jest czas, żeby go przygotować

W szczycie sezonu jagody zawierają najwięcej witamin, przeciwutleniaczy i soli mineralnych. I właśnie wtedy warto przyrządzić z nich sok. Znajdziemy w nich między innymi witaminy: A, C, PP, witaminy z grupy B oraz kwas foliowy. Jagody są także źródłem cynku, selenu, manganu i miedzi.

Dlaczego warto pić sok z jagód?

Właściwości soku z jagód wykorzystywane były w medycynie ludowej od wieków. Leczono nimi biegunkę i dolegliwości żołądkowe. Sok z jagód ma silne działanie odtruwające i oczyszczające organizm z toksyn i szkodliwych substancji. Dzięki temu wspiera naturalną odporność organizmu. Regularne spożywanie tego napoju pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów za sprawą zawartego w nim błonnika pokarmowego. Przyspiesza on perystaltykę jelit i daje uczucie sytości na długo po spożyciu. Odchudzanie ułatwiają też polifenole zawarte w jagodach, które zmniejszają proces produkcji komórek tkanki tłuszczowej magazynujących tłuszcz. Ponadto w jagodach znajdziemy również fitoestrogeny, zwane hormonami roślinnymi. Chronią one organizm przed nowotworami, zwłaszcza wątroby i tarczycy. Picie soku z jagód korzystnie wpływa też na stan skóry, włosów i paznokci, dzięki zawartości witaminy A oraz cynku.

Jeśli chcemy wykorzystać odchudzające właściwości soku z jagód, najlepiej pić niepasteryzowany sok lub pasteryzować go krótko. Im czas pasteryzacji jest krótszy, tym więcej polifenoli pozostaje w napoju. Trzeba jednak pamiętać, żeby do przygotowania niepasteryzowanego soku używać umytych jagód. Jedząc niemyte owoce, można się bowiem zarazić bąblowicą, która jest groźną i trudną do wykrycia chorobą wywoływaną przez tasiemca bąblowca.

Przepis: Sok z jagód Sok z jagód można pić rozcieńczony z wodą, albo dodawać do herbaty. Owoce z soku doskonale nadają się do ciast i deserów. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 20 Składniki 1 kg jagód

1 kg cukru Sposób przygotowania Przygotuj owoceJagody należy oczyścić z liści, umyć pod bieżącą wodą i pozostawić, żeby obciekły. Wsyp jagody z cukrem do słojaJagody trzeba wsypywać do słoja warstwa po warstwie, przesypując cukrem. Cukier powinien całkowicie przykryć owoce. Odstaw słój z owocamiSłój najlepiej przykryć czystą szmatką i pozostawić w ciemnym miejscu. Po 3 dniach skontrolować. Jeśli cały cukier się rozpuścił, można dodać jeszcze 10 dag, żeby przykrywał owoce. Po 7 dniach przelać sok wraz z owocami do czystych słoiczków. Pasteryzuj sokJeśli sok z jagód chcesz przechować dłużej, należy go pasteryzować. Do garnka wlewamy gorącą wodę tak, aby nie sięgała do zakrętek. Doprowadzamy wodę do wrzenia i pasteryzujemy (gotujemy) przez 15 minut. Wyciągamy słoiki z wody, dokręcamy je i odwracamy do góry dnem. Słoiki powinny stać co najmniej 24 godziny.

