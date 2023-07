Jak zrobić ziołową lemoniadę? Prosty sposób na upały

Sekretem ziołowych lemoniad zawsze jest dodatek świeżych ziół. Ich wybór zależy od indywidualnych upodobań, ale też tego, co akurat masz pod ręką.

Jakie zioła można dodać do lemoniady?

Właściwie nie ma tu żadnych ograniczeń i do swojej lemoniady możesz dodać dowolne świeże zioła lub ich mieszankę. Do letnich napojów doskonale nadają się m.in. mięta (różne rodzaje), melisa, werbena cytrynowa, bazylia, lawenda, tymianek, szałwia czy rozmaryn. To zioła, które nie tylko nadadzą napojom smaku, ale też zadziałają odświeżająco.

Ziołowe lemoniady z naparu

Przygotowując ziołowe lemoniady, możesz wykorzystać napary zrobione ze świeżych ziół – zalej np. miętę i melisę gorącą wodą, a następnie poczekaj, aż napar ostygnie. Potem wystarczy do niego dodać sok z cytryny i ewentualnie dosłodzić (najlepiej miodem). Wszystkie lemoniady najlepiej podawać z kostkami lodu. Choć rekomendujemy robienie tego typu napojów ze świeżych ziół, można tu także wykorzystać gotowe ziołowe herbatki i np. zaparzyć miętę w torebce. Po schłodzeniu otrzymamy ziołową mrożoną herbatę.

Ziołowe lemoniady przygotowywane na zimno

Zioła można także dodawać do zimnych lemoniad. Jednak, aby napoje nabrały aromatu, warto je odstawić na ok. 2-3 godziny. Jednym ze sposobów jest zalanie ziół ostudzonym syropem z cytryny i cukru. Taki syrop robi się, zagotowując sok z cytryny z wodą i cukrem (sok z 2 cytryn, szklanka cukru, pół szklanki wody). Po ostudzeniu zalewa się nim zioła (np. mieszkankę mięty, rozmarynu i melisy) i odstawia na kilka godzin. Potem taki ziołowo-cytrynowy syrop wystarczy rozcieńczyć zimną wodą.

Świeże zioła zawsze warto używać także do dekoracji letnich napojów. Tu szczególnie polecamy miętę i melisę, ale doskonale sprawdzi się także rozmaryn.

