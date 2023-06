Meksykańska lemoniada najlepsza na upały. Wystarczy zalać te nasiona wodą

Chia fresca to napój nazywany również meksykańską lemoniadą. Do jej zrobienia potrzebujesz jedynie kilku składników. Te najważniejsze to woda i nasiona chia.

Co to są nasiona chia?

Nasiona chia bez problemu kupisz w marketach – należy ich szukać na półkach ze zdrową żywnością. Te niepozorne, ciemne ziarenka, to po prostu nasiona rośliny o nazwie chia – inaczej szałwii hiszpańskiej. To jedne z najbardziej wartościowych superfoods, czyli superżywności o szczególnych właściwościach odżywczych. Nasiona chia to m.in. cenne źródło kwasów tłuszczowych omega-3, błonnika, wartościowego białka, ale też witamin i antyoksydantów.

Po kontakcie z płynem ziarenka zaczynają pęcznieć (potrafią wchłonąć dziewięciokrotnie więcej wody, niż ich początkowa objętość). To sprawia, że są często wykorzystywane na przykład do deserów na bazie mleka, nadając im charakterystyczną teksturę. Ale z nasion chia można też zrobić orzeźwiający napój.

Jak zrobić chia fresca?

Ważne jest dokładne wymieszanie wody z nasionkami. Kiedy zaczną lekko pęcznieć, można dodać miód i sok z cytryny. Ale to nie są jedyne możliwości, bo woda i chia to jedynie podstawa lemoniady – z resztą dodatków można eksperymentować. W wersji wegańskiej, zamiast miodu można dodać np. syrop z agawy. W nieco spolszczonej wersji jako słodziki sprawdzą się popularne syropy: syrop z sosny lub syrop z kwiatów czarnego bzu. Dodatek słodzika można też zupełnie pominąć.

Fani chia fresca polecają też zamiast zwykłej wody, dodać wodę kokosową. Zamiast soku z cytryny, można dać sok z limonki. Lemoniadę można podawać z listkami świeżej mięty.

Przepis: Chia fresca Meksykańska lemoniada z nasionami chia Kategoria Napój Rodzaj kuchni Meksykańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 2 szklanki wody

2 łyżki nasion chia

4 łyżki soku z cytryny

2 łyżki miodu Sposób przygotowania Wymieszaj chia z wodąWsyp nasiona do wody i bardzo dobrze wymieszaj. Odstaw na ok. 10 minut i jeszcze raz dobrze wymieszaj. Dodaj resztę składnikówDo wody z nasionami chia dodaj miód i sok z cytryny. Wymieszaj, aż miód się rozpuści i gotowe!

