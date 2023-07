Placki jogurtowe puszyste jak chmurka. W przepisie ważna jest na jedna rzecz

Placki jogurtowe zrobicie w kilkanaście minut. W tak samo szybkim czasie będą znikać ze stołu – gwarantujemy, że będzie zajadać się nimi cała rodzina. Choć najpopularniejszymi plackami, jakie podaje się na śniadanie, kolację lub w formie słodkiej przekąski są klasyczne racuchy, to placuszki jogurtowe są jeszcze smaczniejsze od nich. Poza tym są zdrowe i przygotujecie je w naprawdę ekspresowym tempie z zaledwie kilku składników. Jeśli macie ochotę na więcej słodkich dań tego typu, ciekawą opcją są też naleśniki owsiane lub gofry budyniowe.

Placki jogurtowe – jak je przygotować?

Placki jogurtowe zrobicie szybko i prosto. Są dużo łatwiejsze i szybsze w przygotowaniu niż na przykład popularne racuchy. Co więcej, wszystkie potrzebne składniki zapewne macie w swojej kuchni. Do ich zrobienia nie musicie nawet wyjmować miksera. Jest to też dobry pomysł na śniadanie lub szybką przekąskę do pracy lub szkoły, ponieważ bez trudu zapakujecie je do lunchboxa. Nawet jeśli nie jesteście fanami jogurtu naturalnego, to ta potrawa z pewnością zagości w waszym menu, ponieważ sprawdzi się idealnie, gdy nie macie pomysłu na ekspresowe i lekkie danie, którego zrobienie zajmuje dosłownie chwilę.

Przepis: Placki jogurtowe Placki jogurtowe smakują wyśmienicie zarówno na ciepło, jak i na zimno. Koniecznie musicie ich spróbować! Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 2 jajka,

250 ml jogurtu naturalnego,

16 g cukru waniliowego,

170 g mąki pszennej,

10 g proszku do pieczenia. Sposób przygotowania Połączcie ze sobą mokre składnikiNajpierw wlejcie do miski jogurt i wbijcie jajka, a następnie wymieszajcie całość. Połączcie wszystkie sypkie składnikiDo powstałej masy dodajcie cukier waniliowy. Następnie bezpośrednio do miski przesiejcie mąkę i proszek do pieczenia. Wszystko porządnie wymieszajcie. Usmażcie plackiNa rozgrzaną patelnię nakładajcie łyżką placki jogurtowe, zachowując odpowiednie odstępy między nimi. Po około 2-3 minutach przewróćcie je na drugą stronę.

Jaką mąkę wybrać do tych placków?

Placki jogurtowe robi się bez drożdży, dlatego bardzo ważne jest, żebyście wybrali odpowiedni rodzaj mąki, która „uciągnie” proszek do pieczenia. Najlepiej postawcie na typ 450.

Jeśli chcecie nieco urozmaicić to danie – zróbcie orkiszowe placki jogurtowe z wykorzystaniem właśnie mąki orkiszowej, jest to zdrowszy zamiennik klasycznej mąki pszennej.

Placki jogurtowe bez mąki

Możecie przyrządzić też placki jogurtowe bez mąki. Ta wersja potrawy wymaga jednak użycia gęstego jogurtu, na przykład typu greckiego lub islandzkiego skyru. 150 gram jogurtu musicie wymieszać z 2 jajkami, dodać 30 g wiórków kokosowych, cukier i łyżeczkę sody oczyszczonej. Żeby placki były bardziej puszyste – oddzielcie białka od żółtek. Z białek ubijcie pianę i połączcie ze wszystkimi składnikami, delikatnie mieszając.

Z czym podawać placki jogurtowe?

Możecie dodać do nich pokrojone jabłko lub inne ulubione owoce, na przykład truskawki, borówki amerykańskie, porzeczki lub maliny, a na koniec polać odrobiną miodu, syropu klonowego lub oprószyć je cukrem pudrem. Jako dekoracja idealnie sprawdzą się liście świeżej mięty. Placki jogurtowe możecie podać też z odrobiną jogurtu naturalnego lub śmietaną – odpowiednia będzie zarówno zwykła, jak i ubita z cukrem pudrem. Jeśli macie więcej czasu – przygotujcie sos waniliowy, który idealnie komponuje się z placuszkami. Jest to inaczej krem angielski przygotowany z żółtek, mleka, cukru, mąki ziemniaczanej i esencji waniliowej.

