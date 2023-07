Placki z cukinii wyjdą mistrzowskie, jeśli dodacie ten jeden składnik

Placki z cukinii są świetną propozycją na obiad lub kolację dla miłośników tego warzywa. Będą pyszne zwłaszcza teraz, gdy trwa sezon na świeżą cukinię. Ich przygotowanie jest dość proste i szybkie, dlatego będą ciekawą opcją awaryjną na „ekspresowy posiłek”. Co więcej, do ich zrobienia będziecie potrzebować tylko kilku składników, które zapewne macie w swojej kuchni. Można je przygotować na kilka różnych sposobów. Jeśli chcecie uzyskać naprawdę świetny efekt – skorzystajcie z poniższego triku.

Placki z cukinii z jednym szczególnym dodatkiem

Poza cukinią obowiązkowym elementem placków są jajka, które służą jako spoiwo, a także mąka i przyprawy. Sekret pysznych placków z cukinii tkwi jednak też w jednym szczególnym składniku. Mowa o serze feta. Dzięki niemu wyjdą one jeszcze bardziej aromatyczne. W ten łatwy sposób można udoskonalić to klasyczne danie, jednak wcześniej należy się wstrzymać z dodawaniem soli, by potrawa nie wyszła zbyt słona.

Przepis: Placki z cukinii Placki z cukinii z dodatkiem sera feta będą smakować jeszcze lepiej niż tradycyjna wersja tej potrawy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 500 g cukinii,

6 łyżek mąki,

2 jajka,

1 cebula,

olej do smażenia,

pieprz,

odrobina soli,

pęczek pietruszki lub koperku,

150-200 g sera feta,

ząbek czosnku. Sposób przygotowania Przygotujcie cukinięNajpierw dokładnie umyjcie cukinię, następnie zetrzyjcie warzywo na tarce o grubych oczkach (bez wcześniejszego obierania). Całość posólcie i odstawcie do momentu aż puści soki. Wymieszajcie cukinię z innymi składnikamiOdciśniętą z wody cukinię przełóżcie do miski razem z jajkami, mąką oraz startą cebulą. Dodajcie również posiekany czosnek, zioła i przyprawy. Całość porządnie wymieszajcie. Dodajcie ser fetaNastępnie dodajcie ser feta. Całość znowu wymieszajcie. Smażcie plackiRozgrzejcie na patelni olej, nałóżcie masę z cukinii i smażcie po obu stronach na rumiany kolor.

Przygotowanie placków z cukinii – porady

Ważne jest również, by sól dodać w odpowiednim momencie – powinniście to zrobić dopiero, gdy warzywo puści wodę – odstawcie wcześniej masę na około 30 minut. Bardzo istotnym elementem przygotowania placków z cukinii jest też odciśnięcie startych już warzyw z nadmiaru płynu. Umieśćcie cukinię na sitku wyłożonym czystą ściereczką i porządnie odciśnijcie. Dzięki temu placki nie będą się rozpadać podczas smażenia.

Pamiętajcie również, że olej do smażenia tych placuszków musi być bardzo gorący – wtedy nie będą one nasiąkały tłuszczem. Do placków najlepiej jest używać młodych i cienkich cukinii. Wykorzystajcie je od razu po zakupie – jeśli będą przechowywane za długo w lodówce, mogą stać się zbyt słodkie lub gorzkie. Jeśli cukinie są młode, to nie musicie ich obierać przed rozpoczęciem przygotowywania placków. Wystarczy po prostu, że porządnie je umyjecie. Jeśli chcecie, żeby wasze placki prezentowały się bardziej efektownie – użyjcie dwóch kolorów cukinii: żółtej i zielonej.

Inne pomysły na placki z cukinii

Placki z cukinii są jednym z tych dań, które można przygotować na bardzo wiele sposobów, w zależności od użytych dodatków. Możecie zrobić je w klasycznej wersji, ale też nieco poeksperymentować. Cukinia ma dość neutralny smak, dlatego będzie świetnie smakować połączona niemal z każdym warzywem, dobrze sprawdzi się na przykład marchewka, pietruszka czy seler. Śmiało możecie dodać też niektóre owoce lub mięso. Placki z cukinii będą pyszne również z dodatkiem sera. Poza serem feta możecie użyć również: sera żółtego, parmezanu, mozzarelli, a nawet twarogu. Ser można rozdrobnić i wmieszać do ciasta lub roztopić kawałek w placku. Dobrym pomysłem jest również przygotowanie placków z cukinii z sosem jogurtowym.

