Sangria – tradycyjny hiszpański napój. Przepis na domowy drink

Nazwa sangria wywodzi się od hiszpańskiego słowa „sangre”, czyli krew. Ma to związek z intensywnym czerwonym kolorem tego napoju, który powstaje z wymieszania czerwonego wytrawnego wina, sezonowych owoców i napoju gazowanego. Czasem do tej mieszanki dodawana jest odrobina mocniejszego alkoholu jak likier pomarańczowy lub brandy. Tradycyjnie sangria powstaje z czerwonego wina, choć możemy też spotkać się z tzw. białą sangrią, do której wykorzystuje się białe wino lub cavę, czyli wino musujące wytwarzane metodą szampańską. Z kolei w regionie Asturias, gdzie uprawia się dużo jabłek, podstawę sangrii często stanowi cydr jabłkowy. Warto wiedzieć, że Unia Europejska zdecydowała w 2014 roku, że tylko producenci z Hiszpanii i Portugalii mogą sprzedawać swój produkt pod handlową nazwą sangria.

Co potrzebne jest do przyrządzenia sangrii?

Wino. Najczęściej wykorzystywane jest czerwone wytrawne wino, o owocowym charakterze i dużej ilości tanin, które nie musi być drogie, choć możemy wykorzystać też wino białe lub różowe. Warto jednak dodać do sangrii czerwone wino, gdyż według badań ma ono dziesięciokrotnie wyższą zawartość polifenoli niż wino białe, a im wyższa zawartość polifenoli, tym większe działanie prozdrowotne wina. W czerwonym winie znajdziemy polifenole o udowodnionym działaniu przeciwzapalnym, przeciwzakrzepowym oraz chroniącym serce w tym resweratrol, kwercetynę i antocyjaninę. Badania wykazały, że czerwone wino może poprawiać profil lipidowy, zwiększając stężenie „dobrego” cholesterolu frakcji HDL. Należy jednak zaznaczyć, że korzyści z picia wina muszą zakładać jego umiarkowane spożycie. Według Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest to ok. 125-375 ml wina dziennie, czyli 1-2 kieliszki. Pamiętajmy, że w kieliszku sangrii jest mniej alkoholu niż w kieliszku zwykłego wina, gdyż jest ono rozcieńczone napojem gazowanym i sokiem z owoców oraz lodem. Owoce. Najlepsze będą twarde owoce, zachowujące kształt i estetyczny wygląd po pokrojeniu. Idealne będą tu morele, brzoskwinie, jabłka, a nawet borówki. Napój gazowany. W Hiszpanii dodaje się najczęściej napój gazowany o smaku pomarańczowym, który idealnie współgra z owocami. Jeśli ktoś preferuje mniej słodkie napoje, może dodać do sangrii gazowaną wodę mineralną.

Przepis: Hiszpańska sangria Orzeźwiający napój na gorące dni. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 11 min. Liczba porcji 10 Składniki jedna butelka czerwonego wina wytrawnego

2 brzoskwinie lub morele

1 jabłko lub gruszka

1 pomarańcza, 1 cytryna

4 łyżki cukru

szczypta mielonego cynamonu

400 ml gazowanego napoju pomarańczowego

opcjonalnie 50 ml likieru pomarańczowego lub brandy

lód Sposób przygotowania Przygotuj owoceUmyj owoce, usuń pestki i gniazda nasienne i pokrój je w kostkę. Cukier rozpuść w odrobinie ciepłej wody. Do dużej miski włóż owoce, posyp je szczyptą cynamonu i zalej butelką czerwonego wina. Dodaj rozpuszczony cukier. Mieszankę wstaw na co najmniej 2-3 godziny do lodówki, aby wino przeszło smakiem owoców. Wymieszaj składnikiWeź duży dzbanek, wlej wino z owocami, dodaj napój gazowany, opcjonalnie brandy lub likier pomarańczowy oraz sporo kostek lodu. Dorzuć plastry pomarańczy. Wymieszaj i podawaj.

