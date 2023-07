Ciasto z borówkami. Sprawdzony przepis na borówkowe ciasto jogurtowe

Lubisz borówki w każdej postaci? Koniecznie upiecz borówkowe ciasto. To deser, którym będzie zajadać się cała rodzina – wilgotne i puszyste ciasto pełne fioletowych owoców.

Jak zrobić ciasto z borówkami?

Zrobienie ciasta jest bardzo łatwe, ale warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. To po pierwsze porządne ubicie jaj z cukrem (najlepiej wykorzystać do tego drobny cukier do wypieków, bo chodzi o to, aby cukier całkowicie się rozpuścił). Masa jajeczna powinna być jasna i puszysta. Najprościej ubić jajka z cukrem wykorzystując do tego mikser – poświęć na ubijanie ok. 5 minut. Potem wystarczy już tylko wymieszać słodką masę jajeczną z resztą składników.

Do zrobienia ciasta możesz też wykorzystać zamienniki. Olej można zastąpić roztopionym i przestudzonym masłem, a jogurt maślanką bądź kefirem. Jeśli nie przepadasz za aromatem skórki cytrynowej w cieście, dodaj inny – swój ulubiony aromat (np. waniliowy lub migdałowy). Do borówek możesz dodać także inne sezonowe owoce – np. porzeczki, agrest czy wiście.

Kruszonka do ciasta z borówkami

Jeśli lubisz kruszonkę, śmiało posyp nią ciasto borówkowe (kruszonkę nakładamy na owoce – oczywiście przed pieczeniem). Aby zrobić kruszonkę, potrzebujesz 100 g masła, 50 g cukru i 50 g mąki pszennej. Wszystkie składniki wystarczy wymieszać, schłodzić, a następnie rozkruszyć na całym cieście i piec ciasto jak w przepisie. Ciasto borówkowe możesz posypać przed podaniem cukrem pudrem albo udekorować lukrem. Można je podawać udekorowane świeżymi borówkami.

Przepis: Ciasto z borówkami Pyszne i łatwe ciasto na bazie jogurtu z sezonowymi owocami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 8 Składniki 400 g borówek

3 średnie jajka

3/4 szklanki drobnego cukru do wypieków

skórka otarta z jednej cytryny

2 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

duże opakowanie jogurtu naturalnego (ok. 330-350 g)

1/2 szklanki oleju Sposób przygotowania Przygotuj masę jajecznąCałe jajka ubij z cukrem na jasną i puszystą masę (najprościej zrobić to mikserem). Dodaj skórkę otartą z cytryny. Wymieszaj składniki ciastaMąkę wymieszaj z proszkiem i sodą. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i jogurtem. Wymieszaj krótko. Upiecz ciastoCiasto wyłóż na blachę z papierem do pieczenia. Posyp obficie borówkami. Piecz ok. 40 minut w temperaturze 170 stopni.

