Co zrobić z jagód? Pięć sprawdzonych przepisów z jagodami w roli głównej

Można się nimi zajadać na surowo, dodawać je do deserów i dekorować nimi letnie dania, a można też zrobić pyszne ciasto, jagodzianki abo pierogi. Jagody to jedne z najbardziej wdzięcznych owoców do wykorzystania w kuchni. A do tego bardzo zdrowe!

Pięć sprawdzonych przepisów na dania z jagodami

Pracochłonne jagodzianki, proste ciasto albo szybki koktajl na odchudzanie. Wypróbuj nasze przepisy na dania z jagodami.

Placuszki z jagodami



Szybkie, proste, idealne na słodkie śniadanie albo deser. Placuszki z jagodami można też śmiało zapakować na letnią wycieczkę za miasto. PRZEPIS NA PLACKI Z JAGODAMI



Jagodzianki



To jagodowy klasyk. Najlepsze są takie po brzegi wypełnione owocami. Ich zrobienie nie jest trudne, choć wymaga nieco pracy. PRZEPIS NA JAGODZIANKI



Pierogi jagodami



Kojarzą się z letnimi obiadkami u babci, najlepiej podawane ze słodką śmietanką. Do ich przygotowania warto zaangażować najmłodszych domowników. PRZEPIS NA PIEROGI Z JAGODAMI



Koktajl z jagodami



To bez wątpienia jedna z najzdrowszych opcji na wykorzystanie jagód. My proponujemy do koktajlu na bazie kefiru i jagód dodać jeszcze jeden składnik, który sprawia, że ten napój nazywany jest miotełką dla jelit. PRZEPIS NA KOKTAJL Z JAGODAMI



Ciasto z jagodami



Ciasto jogurtowe to najlepsza opcja na szybkie i proste ciasto pełne soczystych jagód. Ze zrobieniem tego ciasta poradzi sobie każdy. PRZEPIS NA CIASTO Z JAGODAMI

O czym pamiętać przygotowując jagody?

Leśne jagody zawsze trzeba dobrze opłukać przed jedzeniem. To szczególnie ważne, jeśli nie zamierzasz poddawać ich obróbce termicznej. Na leśnych jagodach mogą znajdować się bowiem jaja tasiemca, które wywołują groźną dla człowieka chorobę bąblowicę. Jak myć jagody, aby uniknąć zakażenia? Najlepiej myć owoce mniejszymi partiami i przepłukać kilkukrotnie. Warto wiedzieć, że jaja bąblowca giną w temperaturze 60 stopni Celsjusza. To oznacza, że jedzenie jagodzianek, ciast, pierogów czy jagodowych przetworów jest całkowicie bezpieczne.

Leśne jagody można mrozić i w każdym z naszych przepisów możesz też wykorzystać jagody mrożone. Przed mrożeniem jagody należy opłukać i osuszyć (na przykład na ręczniku papierowym). Dopiero tak przygotowane przekładać do pojemników lub woreczków do mrożenia. To ważne, aby nie mrozić mokrych jagód, bo posklejają się, tworząc bryły. Jeśli mrozisz jagody w konkretnym celu – np. wiesz, że będziesz z nich robić ciasto, pierogi albo mrozisz je na koktajl, warto od razu podzielić owoce na porcje pod konkretne przepisy.

