Kurczak z morelami. Przepis na pyszne połączenie smaków

Morele to owoce o złotym kolorze i złożonym słodko-kwaśnym smaku, które są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Już sam ich kolor wskazuje na obecność wspomagającego odporność i chroniącego skórę przed słońcem beta-karotenu. Owoce zawierają błonnik pokarmowy, który wspomaga odchudzanie i jest ważny dla utrzymania stabilnego poziomu cukru w organizmie. Znajdziemy w nich duże ilości potasu, który wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Z kolei zawarte w morelach katechiny, według badań naukowych, działają przeciwzapalnie, chronią serce, obniżają poziom cholesterolu, a nawet mają działanie antynowotworowe.

Morele są dobrym dodatkiem do potraw

Morele można jeść jako samodzielną przekąskę, ale też dodawać do deserów i innych potraw. Wspaniale współgrają również z daniami słonymi. Dobrym pomysłem jest dodanie moreli do dań mięsnych, ponieważ element kwaśno-słodki idealnie wpływa na smak i kruchość mięsa. Z morelami idealnie komponuje się drób, najlepiej sięgnąć po ten z hodowli ekologicznej. Drób jest mięsem uważanym przez dietetyków za zdrowsze niż mięsa czerwone jak wieprzowina czy wołowina, gdyż jest mniej kaloryczny i zawiera mniej nasyconych kwasów tłuszczowych. Dodatkowo mięso kurczaka zawiera pełnowartościowe białko oraz niezbędne do procesów życiowych aminokwasy w tym tryptofan, który poprzez swój produkt pochodny, czyli serotoninę wprawia nas w dobry nastrój. Kurczak jest jednocześnie lekkostrawny i powszechnie lubiany, łatwo wiec przygotować z niego danie, które zadowoli wszystkich członków rodziny.

Uwaga. Trzeba pamiętać, aby zachować szczególną higienę przy przygotowaniu surowego mięsa kurczaka, ze względu na bakterie, które mogą się na nim znajdować, a które giną w wyniku obróbki cieplnej. Najlepiej kupionego kurczaka, przełożyć do naczynia, w którym będzie pieczony lub gotowany i nie myć go wcześniej, gdyż chlapiąca woda stanowi właśnie największe ryzyko. Po przygotowaniu kurczaka należy dokładnie umyć ręce.

Przepis: Udka z kurczaka z morelami Świeże morele nadają wyrazistego smaku daniu. Warto wykorzystać je w sezonie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 4 Składniki 4 udka kurczaka

4 morele

4 ząbki czosnku

4 liście laurowe

2 łyżki wina, wódki lub koniaku

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka cukru

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Zamarynuj kurczakaKurczaka przełóż do naczynia, w którym będziesz go piec i dobrze posól. Pokrój obrany czosnek w plasterki i posyp nim kurczaka, dodaj liście laurowe, alkohol i oliwę, oprósz pieprzem. Zostaw w marynacie najlepiej na całą noc. Przygotuj moreleMorele umyj, wyjmij pestkę. Pokrój na kawałki i włóż do rondelka. Dodaj łyżeczkę cukru i podlej odrobiną wody. Podduś ok. 10 minut, aż morele lekko się rozpadną. Rozgrzej piekarnikPiekarnik rozgrzej do 170 stopni. Wyjmij kurczaka z lodówki na godzinę przed pieczeniem. Połóż na kurczaku purée morelowe, podlej odrobiną wody i włóż do piekarnika. Upiecz kurczakaPiecz udka kurczaka w odkrytej brytfance ok półtorej- dwie godziny, kontrolując ilość płynu, podlewając w razie potrzeby odrobiną wody. Upieczone udka powinny być złoto-rumiane.

