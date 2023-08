Sos z tahini i zielonej pietruszki. Przepis na dodatek do dań, który zmniejsza ryzyko chorób serca

Jak podaje Yotam Ottolenghi, znany szef kuchni i autor książek kulinarnych, mieszkańcy Jerozolimy nie wyobrażają sobie posiłku bez dodatku sosu tahini. Kluczowym składnikiem tego popularnego w kuchni bliskowschodniej sosu jest pasta tahini, która powstaje ze zmielonych ziaren prażonego sezamu. Wśród dodatków do sosu musi się znaleźć sok z cytryny, czosnek i zimna woda. Innym popularnym dodatkiem jest siekana natka pietruszki, która podnosi smak i walory zdrowotne tego i tak niezwykle zdrowego sosu.

Sos tahini pasuje jako dodatek do zup, np. z ciecierzycy, marchewki, batatów, soczewicy albo kalafiora. Można dodać go do sałatki bądź polać nim pieczone warzywa lub mięso.

Przepis: Sos tahini z natką pietruszki Doskonały dodatek do dań. Pasuje do pieczonych mięs i warzyw. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 100 g jasnej pasty tahini

80 g wody

2 łyżki soku z cytryny

1 roztarty ząbek czosnku

2 łyżki posiekanej natki pietruszki (ok. pół pęczka)

ok ¼ łyżeczki soli Sposób przygotowania Przygotuj składnikiDo miski przeciśnij czosnek przez praskę, dodaj ¼ łyżeczki soli i sok z cytryny, odstaw. Umyj i posiekaj drobno natkę pietruszki. Wymieszaj skladnikiDo mieszanki czosnku i cytryny dodaj pastę tahini, mieszając, dodawaj powoli zimną wodę, aż do uzyskania sosu o płynnej konsystencji i jasnym kolorze. Dodaj do sosu pietruszkęDo sosu dodaj posiekaną natkę pietruszki i wymieszaj. Podawaj od razu lub przechowuj w lodówce do kilku dni.

Dlaczego warto jeść sos tahini?

Pasta tahini, która jest podstawą tego sosu, zawiera w swoim składzie duże ilości tłuszczów, ale są to w większości zdrowe tłuszcze nienasycone z grupy omega-6 i omega-3, bardzo ważne dla zdrowia serca. Dodatków pasta tahini zawiera błonnik i składniki mineralne takie jak wapń, fosfor czy magnez oraz polifenole w tym sezamol, który wykazują silne działanie przeciwzapalne. Badania wykazały, że pasta tahini dzięki wymienionym powyżej składnikom:

obniża poziom trójglicerydów i „złego” cholesterolu LDL, chroniąc zdrowie serca i układu krążenia,

reguluje ciśnienie krwi, tym samym ograniczając ryzyko udarów i zawałów,

zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2,

pomaga utrzymać zdrowe kości, zmniejszając ryzyko osteoporozy,

działa wspomagająco przy leczeniu chorób reumatycznych,

może chronić przed rozwojem niektórych typów nowotworów.

Dodatek zielonej pietruszki, która zawiera bardzo duże ilości witaminy C oraz żelaza i kwasu foliowego sprawia, że danie jest jeszcze zdrowsze.

Ważne wskazówki dotyczące pasty i sosu tahini

Najlepsza do sosu tahini będzie jasna pasta sezamowa, która powstaje z ziaren sezamu oczyszczonych z łusek i jest łatwo dostępna w sklepach stacjonarnych lub internetowych. Gotową pastę przechowujemy w lodówce nawet do tygodnia, a jeśli zgęstnieje przed podaniem, można rozcieńczyć ją wodą. Sos tahini z pietruszką podawany jest najczęściej z sałatkami, gotowanymi lub pieczonymi warzywami, ale również jako dodatek do dań mięsnych lub rybnych.

Uwaga: Pasty tahini nie powinny spożywać osoby, które mają alergię na sezam.

