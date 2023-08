Nalewka z borówki amerykańskiej. Nazywa się ją eliksirem młodości

Borówka amerykańska przebojem zdobyła polskie warzywniaki i bardzo dobrze. Nie bez powodu o nalewce z borówki mówi się, że to eliksir młodości. Te owoce działają m.in. antynowotworowo, wspierają zdrowie serca i układu krążenia, mają zbawienne działanie na układ nerwowy i są bogate w antyoksydanty. Borówki można zachować na dłużej m.in. dzięki nalewkom. WAŻNE: Nalewki z borówek nie powinny pić dzieci, kobiety w ciąży i inne osoby, które z różnych względów nie mogą spożywać alkoholu. Według WHO nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

Nalewka z borówek – jak ją zrobić?

Tłumacząc najprościej: najpierw trzeba zalać owoce alkoholem, po ok. 6 tygodniach alkohol zlać, owoce zasypać cukrem, a kiedy ten się rozpuści (zwykle trwa to kilka dni), zlać płyn, połączyć z resztą nalewki i ponownie odstawić na ok. 4 tygodnie. W zależności od upodobań można przyjąć różne proporcje alkoholu i cukru. Podajemy dwa przykładowe przepisy, ale z tymi proporcjami można eksperymentować (można np. zmniejszyć ilość cukru, aby otrzymać nalewkę bardziej wytrawną).

Nalewka z borówki na spirytusie: 0,5 kg borówki, 0,5 l spirytusu, 0,5 l wódki i 0,5 kg cukru. Nalewka z borówki na wódce: 1 kg borówki, 1,5 l wódki, 0,5-1kg cukru.

Nalewka z borówek i jagód

Z podstawowymi przepisami na nalewkę z borówek można eksperymentować. Owoce borówki można np. wymieszać z leśnymi jagodami lub jeżynami. Można również dodać przyprawy, które podkręcą smak nalewki. Dobrze będzie tu pasował cynamon – wystarczy laska cynamonu na pół kilograma owoców. Fani bardziej deserowych smaków mogą dodać dla aromatu i smaku laskę wanilii. Ci, którzy lubią nietypowe smaki, mogą dorzucić do nalewki kilka ziarenek pieprzu.

Czytaj też:

Ciasto z borówkami. Sprawdzony przepis na borówkowe ciasto jogurtoweCzytaj też:

Puszyste placki z jagodami. Idealne na letnie śniadanie