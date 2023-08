Chleb z cukinii ma chrupiącą skórkę, w środku jest wilgotny. Sprawdzony przepis

Cukinia jest uniwersalnym warzywem, które można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Na pomysł dodania jej do chleba wpadli najprawdopodobniej Amerykanie. Przepis na chleb z cukinii został zamieszczony w amerykańskiej książce kucharskiej „American cookbook” Amelii Simmons już w 1796 roku.

Jak zrobić chleb z cukinii?

Chleb z cukinii ma charakterystyczny zielonkawy kolor, który nadaje mu cukinia. Upiec można go klasycznie w tzw. foremkach keksówkach, ale też w mniejszych foremkach czy np. w foremkach na muffiny.

Przepis: Chleb z cukini Domowy chleb. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 10 Składniki 500 g (2 szklanki) mąki pszennej typ 500

30 g (1/3 opakowania) świeżych drożdży

1 jajko

1 cukinia 300 g

250 ml ciepłej wody

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli Sposób przygotowania Pomieszaj składniki i wyrób ciastoMąkę należy wsypać do dużej miski. W środku mąki zrobić wgłębienie i wkruszyć drożdże. Dodać cukier i trochę lekko ciepłej wody. Składniki w środku lekko zamieszać i przysypać lekko mąką z brzegów. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na 10 minut do wyrośnięcia. Przygotuj cukinięCukinię umyć i razem ze skórką zetrzeć na tarce o dużych oczkach, dobrze odcisnąć ją z soku. Ponownie zagnieć ciastoDo wyrośniętego ciasta dodać jajko, sól oraz cukinię. Ciasto ponownie zagnieść. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 45 minut. Włóż do foremkiCiasto posypać mąką. Foremkę natłuścić masłem lub wyłóż papierem do pieczenia. Włożyć do formy. Upiecz chlebPiec chleb w piecu przez 45-50 minut w 180 st. C.

Z czym jeść chleb z cukinii?

Chleb z cukinii doskonale nadaje się, żeby zastąpić nim klasyczne pieczywo. Można go już jeść po godzinie od wyjęcia z piekarnika. Podje się go, jako samodzielną przekąskę lub z dodatkami, na śniadanie, drugie śniadanie lub kolację. Dobrze smakuje posmarowany masłem, ale można polać go też oliwą z oliwek. Pasuje do kanapek z wędliną i warzywami. Niektórzy jedzą go z miodem czy dżemem. Ceniony jest nie tylko za smak, ale również za walory zdrowotne ze względu na zawartość cukinii. Warto włączyć go do jadłospisu.

Dlaczego warto jeść cukinię?

Cukinia jest niskokaloryczna, (w 100 g jest zaledwie 15 kcal). Charakteryzuje się też niskim indeksem glikemicznym (IG15), dlatego jest zalecana osobom zmagającym się z insulinoopornością oraz chorującym na cukrzycę. Warzywo jest cennym źródłem witaminy C, która wzmacnia system odpornościowy i chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, odpowiedzialnych m.in. za przyspieszanie procesów starzenia i rozwój wielu groźnych chorób, w tym nowotworów. Dostarcza witamin z grupy B niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. W cukinii znajdziemy też wiele minerałów, zwłaszcza potasu, który reguluje ciśnienie krwi. Warzywo zawiera również beta-karoten, który chroni przed kurzą ślepotą, zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki żółtej.

