Bakłażany na ostro do słoików. Sprawdzony przepis od mojej przyjaciółki

Lena pochodzi z Ukrainy i znamy się od wielu lat. Pamiętam, jak była zaskoczona, że w Polsce bakłażany nie są zbyt popularnym warzywem i nie dostanie się ich w każdym sklepie. Ja z kolei myślałam: a co właściwie takiego niezwykłego można robić z tych bakłażanów? I wtedy Lena pokazała mi sałatkę „ogoniok” (ogień), czyli bakłażany na ostro, które można zapasteryzować w słoikach na zimę. Od tej pory nie wyobrażam sobie ich nie mieć w spiżarce.

Bakłażany na ostro – jak je zrobić?

Do tego przepisu najlepiej wybrać niewielkie bakłażany, chodzi o to, aby krążki pokrojonego warzywa nie były zbyt duże (szczególnie jeśli chcesz je przełożyć w małe słoiki). Solenie bakłażanów jest punktem obowiązkowym – bez tego będą gorzkie i przekąska nie wyjdzie. To zajmuje najwięcej czasu, bo posolone bakłażany najlepiej odstawić na ok. 1,5 godziny. Potem już wszystko dzieje się szybko, bo do przygotowania sosu z papryką i czosnkiem najlepiej wykorzystać malakser, który rozdrobni warzywa (można je pokroić drobniutko ręcznie, ale to już będzie bardzo pracochłonne). Potem już tylko wystarczy ugotować bakłażany w ostrym sosie i przełożyć do słoików. Ja zawsze pasteryzuję je dodatkowo – wkładając gorące słoiki do nagrzanego do 110 stopni piekarnika.

Ja używam do bakłażanów z tego przepisu małych słoików (210 i 330 ml). Wychodzi mi wówczas ok. 10-14 słoików.

Z czym jeść bakłażany na ostro?

Bakłażany z tego przepisu to doskonała przekąska na imprezy. Ja uwielbiam kłaść je na kanapki i grzanki (jak dla mnie nic już więcej na takiej kanapce nie trzeba). Bakłażany na ostro można także wykorzystywać jako dodatek do obiadów i różnego rodzaju mięs. Jeśli po zjedzeniu bakłażanów w słoiku zostanie sos, można go dodać do sałatki (np. do sałatek na bazie ziemniaków czy pieczonych warzyw).

Przepis: Bakłażany na ostro do słoików Bakłażany z dodatkiem papryki i czosnku są idealne do zachowania na zimę Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 godz. Liczba porcji 10 Składniki 3 kg bakłażanów

0,5 kg papryki słodkiej (najlepiej czerwonej)

2 sztuki ostrej papryki

100 g czosnku

200 g octu

160 g cukru

1 szklanka oleju słonecznikowego

sól Sposób przygotowania Przygotuj bakłażanyBakłażany pokrój w krążki, układaj na dużym półmisku i posól. Odstaw na ok. 1,5 godziny (muszą puścić sok). Po tym czasie opłucz krążki bakłażanów. Zrób ostry sosPaprykę słodką i ostrą pokrój na mniejsze kawałki i razem z czosnkiem wrzuć do malaksera. Zmiksuj na drobno (ale nie na papkę). W garnku wymieszaj olej, ocet, cukier i zmiksowane warzywa. Dodaj sól. Ugotuj bakłażany Przełóż bakłażany do słoików

