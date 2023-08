Kopytka z cukinii. Przepis na pyszne kopytka bez ziemniaków

Kopytka bez ziemniaków? Jak najbardziej! Pyszne kopytka zrobisz z cukinii. Takie kluski możesz wykorzystywać dokładnie tak samo, jak tradycyjne kopytka: podać je do obiadu, albo zajadać się nimi z ulubionym sosem albo pesto.

Jak zrobić kopytka z cukinii?

Zaletą tego dania jest nie tylko to, że robi się je szybko (kopytka z cukinii będą gotowe w pół godziny). Możesz do zrobienia klusek wykorzystać niezbyt ładne już warzywa, które po prostu blenduje się na gładką masę (cukinię można blendować razem ze skórką). Ze starszych cukinii usuń z wnętrza gniazda nasienne. Do kopytek z cukinii możesz dodać tradycyjny twaróg, ale można też wykorzystać ricottę albo twarożek typu włoskiego. Ilość mąki w przepisie nie jest konkretna – dodawaj ją do ciasta stopniowo, aż uznasz, że konsystencja jest odpowiednia i z ciasta da się zrobić ruloniki i pokroić je na kształt kopytek.

W naszym przepisie do kopytek dodajemy bazylię. Możesz ją zastąpić innymi ulubionymi ziołami. Doskonale będzie tu pasowała natka pietruszki. Innym pomysłem na to, aby podkręcić smak kopytek z cukinii, jest dodanie do ciasta tartego parmezanu lub innego twardego sera (ok. 50 g na podane proporcje).

Jak podawać kopytka z cukinii?

Po odcedzeniu z wody skrop kopytka oliwą, aby się nie sklejały. Możesz je jeść dokładnie tak samo, jak kopytka tradycyjne. Świetnie smakują z włoskimi sosami: z bazyliowym albo cukiniowym pesto czy z tradycyjnym sosem z pomidorów. Kopytka z cukinii sa pyszne także na drugi dzień: można je odgrzać w sosie, albo podsmażyć na patelni. Pasują do mięs, ale same w sobie są też wartościowym i sycącym daniem.

Przepis: Kopytka z cukinii Tradycyjne kopytka z dodatkiem cukinii zamiast ziemniaków. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki średnia cukinia (ok. 200-250 g)

250 g twarogu

150-250 g mąki

garść listków bazylii

sól, pieprz do smaku

łyżka oliwy Sposób przygotowania Przygotuj ciasto na kopytkaCukinię pokrój w kostkę i razem z bazylią i oliwą zmiksuj w blenderze na gładkie puree. W większej misce wymieszaj dokładnie z twarogiem, dopraw solą i pieprzem. Dodawaj stopniowo mąkę, aż do uzyskania konsystencji ciasta na kopytka (powinno dać się formować). Ugotuj kopytkaW garnku zagotuj wodę z dodatkiem soli. Ciasto na kopytka podziel na części, każdą roluj na kształt walca i krój na kawałki. Kopytka wrzucaj na gotującą się wodę i gotuj maksymalnie klika minut (w zależności od wielkości klusek) od momentu wypłynięcia.

Czytaj też:

Tortilla z cukinią i pomidorkami. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”Czytaj też:

Pikantny keczup z cukinii. Zrób go dużo i zachowaj w słoikach na zimę