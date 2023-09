Śliwki w occie. Sprawdzony przepis na marynowane śliwki węgierki

Śliwki w occie to jedna z tradycyjnych polskich przekąsek, choć można odnieść wrażenie, że nieco zapomniana. W sezonie na śliwki węgierki warto o niej sobie przypomnieć – marynowane śliwki pokochają wielbiciele wyrazistych smaków.

Jak zrobić śliwki w occie?

Ważne, aby śliwki były lekko twarde i nieprzejrzałe – takie najlepiej nadają się do marynowana. My szczególnie polecamy tu aromatyczne śliwki węgierki, ale można wykorzystać również inne odmiany. Owoce nie mogą być uszkodzone i zepsute. W naszym przepisie zalecamy usunąć pestki, ale nie jest to konieczne. Śliwki można marynować w całości, szczególnie jeśli masz pewność, że owoce są zdrowe i nierobaczywe. Wówczas jednak przed zalaniem gorącą marynatą należy owoce delikatnie ponakłuwać, aby nie pękały.

Z podstawowym przepisem można eksperymentować i do śliwek dodać inne przyprawy. Doskonale sprawdzą się tutaj przyprawy korzenne, szczególnie cynamon i goździki. Część cukru można także zastąpić miodem (miód zmieni smak marynaty).

Przepis: Śliwki w occie Marynowane w occie śliwki węgierki to tradycyjna przekąska z sezonowych owoców. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 2 kg śliwek węgierek

500 ml octu (10 proc.)

900 g cukru

1 litr wody

łyżeczka soli

kilka listków laurowych i ziarna czarnego pieprzu Sposób przygotowania Przygotuj marynatę i śliwkiŚliwki umyj, przekrój na połówki i usuń pestki. Przełóż do szklanego, czystego naczynia. Ocet, wodę, sól i cukier zagotuj. Cukier powinien się rozpuścić. Gorącą marynatą zalej śliwki i zostaw do ostudzenia. Kolejnego dnia (może być ok. 8-12 godzinach) zlej marynatę, zagotuj i ponownie zalej śliwki. Włóż śliwki do słoikówZlej marynatę po raz kolejny i zagotuj. Śliwki ułóż w czystych słoikach razem z listkami laurowymi i pieprzem. Zalewaj gorącą marynatą. Pasteryzuj ok. 15 minut.

Szybka wersja przepisu na śliwki w occie

Podany przepis i metoda zalewania śliwek nie jest jedynym sposobem na marynowane śliwki, choć naszym zdaniem dzięki takiemu traktowaniu owoców, zachowują one przyjemną konsystencję i są bardzo aromatyczne. Jeśli nie masz czasu – możesz zrobić śliwki w occie dużo szybciej, wykorzystując dokładnie te same składniki, co w przepisie. Wówczas jednak po zagotowaniu marynaty należy dodać do niej owoce i gotować na małym ogniu ok. 10 minut. Po tym czasie można je od razu przekładać do słoiczków z przyprawami i pasteryzować.

Do czego wykorzystać marynowane śliwki?

Marynowane śliwki są doskonałą imprezową przekąską, można je podawać w towarzystwie mięs czy serów. Świetnie nadają się jako wyrazisty składnik imprezowych koreczków. Śliwki w occie można też podawać jako dodatek do kanapek czy pieczonych mięs.

Czytaj też:

Szybkie ciasto ze śliwkami. Będzie gotowe w niecałą godzinęCzytaj też:

Przystawka mocy. Tylko trzy składniki i 15 minut. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”