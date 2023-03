Błyskawiczna pasta jajeczna. Bez gotowania i obierania jajek, zrobisz ją w kilka minut

Pasta jajeczna to jedna z najpopularniejszych past kanapkowych. Przygotowuje się ją z ugotowanych na twardo jajek, które drobno się sieka lub ściera na tarce. Ma charakterystyczną teksturę i jest doskonałym dodatkiem do kanapek. My proponujemy najszybszą wersję pasty jajecznej. Miksuje się ją na gładko i aby ją przyrządzić, nie trzeba mieć gotowanych jajek.

Jak zrobić pastę jajeczną z jajek sadzonych?

Wystarczy wbić na patelnię jajka i poczekać kilka minut, aż białka się zetną. Same żółtka, dokładnie tak, jak w klasycznym sadzonym mogą pozostać płynne. To sprawi, że pasta jajeczna będzie wyjątkowo kremowa. Jajka sadzone stygną szybko, więc pastę można przyrządzać niemal od razu. W podstawowym przepisie wystarczy dodać do niej majonez, musztardę, pieprz i sól.

Podstawowy przepis można jednak modyfikować wg własnego uznania. Do pasty z jajek sadzonych można dodać:

chrzan (na podane proporcje dobra będzie czubata łyżeczka),

awokado (można nim zastąpić dodatek majonezu, ale też dodać i majonez, i awokado),

cieciorkę lub białą fasolkę z puszki (dzięki nim pasta będzie gęstsza).

Jak podawać pastę z jajek sadzonych?

Pasta z jajek sadzonych nadaje się jako dodatek do wszelkiego rodzaju pieczywa. Można ją podać – jak w naszym przepisie – z dużą ilością szczypiorku, ale też z innymi dodatkami: rzeżuchą, kiełkami, koperkiem. Na kanapkę z pastą jajeczną można położyć kawałki kolorowej papryki, pomidora (świeżego, albo suszonego w oliwie), krążki cebuli, chudą wędlinę. Świetnie będą tu pasowały także wędzone ryby (np. łosoś lub makrela). Jeśli nie zjesz pasty od razu – przechowuj ją w lodówce (2-3 dni).

Przepis: Pasta jajeczna z jajek sadzonych Błyskawiczna pasta jajeczna do kanapek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 jajka

łyżka majonezu

łyżeczka ostrej musztardy

łyżeczka oliwy (do smażenia)

sól, pieprz

pół pęczka szczypiorku Sposób przygotowania Przygotuj jajkaNa patelni rozgrzej oliwę, wbij jajka i smaż kilka minut, aż białko dobrze się zetnie (żółtko może pozostać lekko płynne). Przygotuj pastęGotowe jajka sadzone, majonez, musztardę, sól i pieprz i zmiksuj na jednolitą masę. Gotową pastę udekoruj posiekanym szczypiorkiem.

