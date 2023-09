Makaron z grzybami i sosem pomidorowym. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”

To danie zrobisz w niespełna pół godziny, a efekt – gwarantujemy – zachwyci wszystkich (założymy się, że będą prosić o dokładki). – To danie inspirowane Toskanią. Sos grzybowo-pomidorowy nazywany jest tam sugo. My dodajemy tu jeszcze włoską kapustę – mówi Leszek Wodnicki.

Makaron z sosem grzybowo-pomidorowym – proste zasady

Makaron z sosem grzybowo-pomidorowym to danie bardzo proste, ale przy jego przygotowaniu warto pamiętać o kilku zasadach. W naszym przepisie wykorzystujemy makaron pappardelle, czyli szerokie wstążki. – Makaron ugotujcie w dobrze osolonej wodzie, tak jak to robią Włosi – podkreśla Leszek Wodnicki. Jak dodaje, ważne jest odpowiednie smażenie grzybów, aby wydobyć z nich cały smak. – Tu istotna jest kolejność. Najpierw na rozgrzaną oliwę dajemy grzyby, a kiedy lekko się zrumienią, dodajemy najpierw cebulę, a dopiero potem czosnek – tłumaczy. Na sam koniec do sugo dodaje się makaron oraz pokrojoną, zblanszowaną kapustę. Leszek Wodnicki zwraca uwagę, aby nie przesadzić z ilością kapusty. – Nie może ona zdominować dania – mówi. Makaron podajemy w sposób najprostszy z możliwych: posypany parmezanem i udekorowany świeżą bazylią.

Przepis: Pappardelle z sugo, czyli sosem pomidorowo-grzybowym Sycące i proste danie z makaronem, grzybami, sosem pomidorowym i dodatkiem kapusty włoskiej. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki biała cebula

2 ząbki czosnku

120 g pieczarek

2 łyżki oliwy z oliwek

500 ml passaty (przecieru pomidorowego)

łyżeczka suszonego oregano

szczypta cukru

sól i pieprz

200 g liści kapusty włoskiej

50 g parmezanu

kilka gałązek bazylii

400 g makaronu pappardelle Sposób przygotowania Pokrój składniki na sos Usmaż grzyby Dodaj passatę Przygotuj kaspustę Ugotuj makaron Dodaj ser Udekoruj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

