Jak dobrze usmażyć rybę? Dodaj jeden składnik na patelnię, a ryba się nie rozpadnie

Piękna ryba podczas smażenia rozpada się na patelni na kawałki? Jest na to bardzo prosty sposób. – Podczas smażenia dodajcie do ryby masło – radzi w rozmowie z Wprost.pl Leszek Wodnicki, półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef.

Masło do smażenia ryby – kiedy je dodać?

Ten sposób można zastosować niezależnie od tego, czy smażysz rybę ze skórą czy bez. Najpierw smaż rybę na oliwie – koniecznie tylko z jednej strony, bez przewracania. – Chodzi nam o to, aby ryba się ładnie zrumieniła, nie przewracamy jej co chwilę. Zasada jest taka, aby 70 proc. czasu smażenia ryba była właśnie na jednej stronie – mówi Leszek Wodnicki. I tu wchodzi patent z masłem. Dodajemy na patelnię kawałek masła, zanim przewrócimy rybę. To sprawi, że łatwiej będzie to zrobić, a ryba – nawet jeśli lekko przywarła do patelni – powinna wówczas lekko odejść.

To też czas na to, aby doprawić ją solą i pieprzem. Wiele osób ma też problem z tym, że po kontakcie z rozgrzaną patelnią, ryba się wygina i traci swój kształt. I na to jest sposób. – Dociśnijcie rybę lekko zaraz po położeniu na patelni, można to zrobić dłonią albo szpatułką – tłumaczy kucharz.

Prawidłowe smażenie ryby – konieczne jest bastowanie

Kiedy ryba smaży się już na drugiej stronie, na patelni możesz położyć dodatki, które dodadzą je aromatu: np. świeże zioła i czosnek. – Przez cały czas smażenia polewamy wierzch ryby tłuszczem z patelni. To się nazywa bastowanie, które wykorzystujemy także przy smażeniu steków – mówi Leszek Wodnicki.

Ryba usmażona w ten sposób będzie miała idealną konsystencję, chrupką skórkę i nie powinna się rozpaść.

