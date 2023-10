Mięsne klopsiki z domowym majonezem. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”

To połączenie może zaskoczyć. Tradycyjna, polska biała kiełbasa, a do tego włoskie oliwki i majonez z anchois. Sekretem dania jest chrupiąca panierka klopsików. – Możecie je zrobić na spotkanie z przyjaciółmi lub rodziną, to idealna przekąska na ciepło – mówi Leszek Wodnicki.

Klopsiki z białej kiełbasy – o czym pamiętać?

– Kupcie dobrą białą kiełbasę, wyjmijcie mięso z osłonki i dodajcie do niego tylko oliwki. Tak naprawdę nic więcej nie potrzeba – mówi kucharz. Ten jeden prosty składnik sprawi, że mięsne kulki zaskoczą smakiem. Ważne jest, aby nie robić zbyt dużych kulek – trzeba pamiętać, że mięso musi się dobrze usmażyć. Dlatego tłuszcz też nie powinien być za gorący (aby miał idealną temperaturę, warto to kontrolować termometrem kuchennym – taki można kupić już za kilkadziesiąt złotych).

Domowy majonez z anchois

Klopsiki w naszym przepisie podajemy z domowym majonezem z dodatkiem anchois. Są słone, więc tak naprawdę w majonezie nie trzeba już więcej soli. Majonez łatwo zrobić blenderem – tu trzeba jednak odrobinę cierpliwości – końcówkę blendera trzeba włożyć do naczynia ze wszystkimi składnikami na majonez i blendować bez poruszania blenderem góra dół przez ok. 5 minut. Gotowe kulki można podać ułożone na majonezie, jak w naszym przypadku, majonez można też podać osobno i po prostu maczać w nim klopsiki.

Przepis: Klopsiki w stylu włoskim z oliwkami i majonezem anchois Pyszna przekąska z białej kiełbasy z dodatkiem domowego majonezu. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki Klopsiki:

200 g białej surowej kiełbasy

50 g zielonych oliwek

500 ml oleju słonecznikowego

Panierka:

60 g bułki tartej

1 jajko

60 g mąki

Majonez:

1 jajko

1 łyżka musztardy

sok z 1/4 cytryny

3 anchois (sardeli)

2 łyżeczki kaparów

300 ml oleju słonecznikowego

sól, pieprz do smaku

Do dekoracji:

olej bazyliowy

mikroliście groszku Sposób przygotowania Uszykuj białą kiełbasę Przygotuj oliwki Zrób masę na klopsiki Uformuj klopsiki Panieruj klopsiki Usmaż klopsiki Zrób majonez Podaj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

