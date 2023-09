Prawdopodobnie jesz dwa razy więcej soli, niż powinieneś. Ile soli można zjeść?

Ile soli można zjeść? Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby jeść nie więcej, niż 5 g soli na dobę. To jedna płaska łyżeczka soli. Z raportu WHO wynika, że przeciętny Polak ponad dwukrotnie przekracza tę ilość.

Ile soli jedzą Polacy?

Jak podaje WHO w raporcie z 2023 roku, na całym świecie największa liczba zgonów związanych z dietą, jest związana z nadmiernym spożyciem sodu. Zbyt duże spożycie sodu prowadzi do podwyższonego ciśnienia i zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Średnie jej zużycie soli na świecie wynosi 10,8 gramów, czyli ponad dwa razy więcej, niż bezpieczny i zdrowy dla organizmu limit. W Polsce ta średnia przekracza 11 gramów na dobę.

Z raportów, które w poprzednich latach publikowali naukowcy z SGGW wynika, że niemal połowa tej dawki pochodzi nie z solniczek, które mamy w domach, ale z gotowych produktów, które kupujemy.

Czy należy zrezygnować z soli?

Sód, którego głównym źródłem w diecie jest właśnie sól, jest nam niezbędny do życia i tego, aby organizm prawidłowo funkcjonował. Niedobór sodu może doprowadzić nawet do zgonu, dlatego nie chodzi o to, aby popadać w skrajności i całkowicie rezygnować z soli.

Szacuje się, że średnie światowe spożycie sodu wynosi 4310 mg dziennie (to dokładnie 10,78 g soli dziennie), co znacznie przekracza zapotrzebowanie fizjologiczne i ponad dwukrotnie przekracza zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące mniej niż 2000 mg sodu (równoważnik mniej niż 5 g soli) dziennie u dorosłych.

Jak ograniczyć sól w diecie?

Nawet połowa soli, jaką każdego dnia jemy, pochodzi z przetworzonych produktów, które kupujemy w sklepach (to także pieczywo). Dlatego ważne jest czytanie etykiet i zwracanie uwagi na tabelki z wartościami odżywczymi, gdzie zawsze podana jest nie tylko ilość soli, ale też wartość procentowa oznaczająca, ile procent dziennego spożycia soli pokryje 100 g danego produktu. Sól w potrawach przygotowanych w domu również można ograniczać, doprawiając potrawy aromatycznymi ziołami (sól doskonale zastępują oregano, tymianek, majeranek, cząber czy suszony seler).

WHO w swoim raporcie wskazała cztery kierunki działań na rzecz ograniczania sodu w żywności. To zmiana składów recepturowych żywności (i ustalanie docelowych ilości sodu z poziomu polityki państwa), ustanowienie polityki zamówień publicznych w celu ograniczenia spożycia żywności bogatej w sól lub sód w instytucjach publicznych, obowiązkowa etykieta z przodu opakowania, która pomaga konsumentom wybrać produkty o niższej zawartości sodu oraz komunikacja z obywatelami dotycząca zmiany zachowań i kampanie w środkach masowego przekazu mające na celu zmniejszenie spożycia soli i innych form sodu.

Czytaj też:

Czarna sól zdrowsza od białej. Czy pomaga w odchudzaniu?Czytaj też:

Czy orzeszki ziemne solone są zdrowe?