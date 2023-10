Jak zrobić puder dyniowy? Proszek z suszonej dyni możesz dodać do wielu potraw

Puder z dyni to po prostu wysuszona i zmiksowana na pył dynia. To oryginalny, ale zarazem bardzo łatwy do zrobienia dodatek, który możesz wykorzystać na wiele sposobów.

Jak zrobić puder dyniowy?

Potrzebujesz tylko kawałki dowolnej dyni lub skórkę dyniową (możesz też wymieszać jedno i drugie). Ważne, aby dynię lub skórkę pokroić na cienkie kawałki – najlepiej wykorzystać do tego obieraczkę do warzyw. Takie dyniowe plasterki możesz ususzyć w piekarniku lub wykorzystać suszarkę do grzybów i warzyw. Ważne jest, aby naprawdę dobrze wysuszyć kawałki dyni – muszą się łamać w dłoniach. Takie suche dyniowe kawałki wystarczy po prostu zmiksować na pył. Puder dyniowy należy przechowywać w szczelnym pojemniczku.

Puder dyniowy możesz też od razu zrobić jako puder smakowy: wszystko zależy od tego, do czego chcesz go później wykorzystywać. Możesz go zmieszać z solą, możesz dodać curry i kurkumę, a możesz dodać drobny cukier i cynamon.

Do czego wykorzystać puder dyniowy?

Puder dyniowy świetnie sprawdzi się jako dodatek do zup i sosów. Lekko je zagęści i przy okazji doda pięknego koloru. Ale takim pudrem możesz też posypać makaron (świetnie smakuje makaron posypany tartym parmezanem i solonym proszkiem z dyni). Można go też wykorzystać do nadania koloru kluskom, kopytkom czy ciastu na makaron lub pierogi. Puder dyniowy można też dodawać do wypieków i deserów. Dodaj go zamiast części mąki pszennej przy robieniu bułeczek śniadaniowych, wykorzystaj do ciast jogurtowych, naleśników i wszelkiego rodzaju placków. Dyniowy proszek wymieszany z cukrem i cynamonem świetnie sprawdzi się jako posypka do lodów, ciast z kremem oraz do dekorowania tortów. Tak naprawdę możliwości ogranicza tu tylko wyobraźnia.

