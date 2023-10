5 zdrowych przekąsek na Halloween. Na liście bananowe duchy i makaron z oczami

Halloweenowe spotkania i imprezy nie muszą być przeładowane słodkimi i niezdrowymi przekąskami. Równie efektowne mogą być zdrowe przekąski na bazie owoców i warzyw.

5 zdrowych przekąsek na Halloween

Wykorzystaj nasze inspiracje i stwórz własne – straszne, pyszne i zdrowe – przekąski na Halloween. My szczególnie polecamy bananowe duchy i numer pięć na naszej liście, czyli makaron z oczami.

Jabłkowe szczęki



Można je zrobić na kilka sposobów. Najważniejsze to naciąć lub złożyć jabłko na kształt otwartej szczęki. Środek można ewentualnie napełnić masłem orzcehowym. Zęby robi się z np. płatków migdałowych, nasion dyni lub orzeszków piniowych. Oczy można zrobić z jabłkowych kulek, kulek z marcepana albo słodkich pianek.



Bananowe duchy



Proste i niezwykle efektowne. Wystarczy połówki obranych bananów ozdobić polewą czekoladową lub kremem czekoladowym, aby wyglądały jak duchy. Takie banany najlepiej przygotować przed samym podaniem.



Pająk z mandarynek



Wygląda uroczo i wcale nie jest straszny, więc to idealna opcja dla najmłodszych. Ułóż mandarynki na kształt pająka (jak na zdjęciu), możesz wykorzystać cukrowe oczy lub zrobić je np. z polew czekoladowych.



Papryki na Halloween



Papryki na Halloween to bardzo wdzięczne rozwiązanie: wydrążone niczym dynie papryki możesz podać na surowo i wykorzystać je jako miseczki na sałatkę lub inne zdrowe przekąski, albo zapiec: wtedy możesz napełnić je dowolnym farszem.



Makaron z oczami



Weź zielony makaron, sos pomidorowy, serek mozzarella w małych kulkach i gotowe! Cały sekret tkwi w odpowiednim ułożeniu dania na talerzu: na kulki mozzarelli nałóż małe kawałeczki bazylii lub – jeśli źrenice mają być czarne – kawałki czarnych oliwek.

Jak zrobić zdrowe przekąski na Halloween?

Możliwości ogranicza tak naprawdę tylko wyobraźnia. Czasem wystarczy naprawdę niewiele (patrz bananowe duchy czy mandarynkowe pająki), aby jedzenie nabrało „strasznego” charakteru. Zdrowe przekąski sprawdzą się nie tylko na przyjęciach dla dzieci, jesteśmy pewni, że ze smakiem zjedzą je również dorośli. W jednym i drugim przypadku to właśnie najmłodszych warto zaangażować do przygotowywania dań i przekąsek na Halloween.

Podczas świętowania Halloween można jeść tematyczne posiłki przez cały dzień. Wykorzystaj produkty w kolorach białym (serek mozzarella, twarożek, śmietana), pomarańczowym (dynia, marchewka, mandarynki i pomarańcze) czarnym (oliwki, bakłażany, czekolada), zielonym (kolorowy makaron, szpinak) oraz czerwonym (pomidory i papryka). Tego dnia zrób np. grzanki lub tosty z kolorowymi pastami: zieloną z awokado, pomarańczową z dyni czy białą z kremowego serka. Tak posmarowane kanapki możesz ozdobić, tworząc na nich oczy (np. z sera i czarnych oliwek) czy szczerzące się zęby (z odpowiednio wyciętego żółtego sera). Łatwa do przerobienia na halloweenowe klimaty jest także pizza – możesz również ułożyć na niej składniki tak, aby tworzyły upiorne postaci czy kształty. Do takich dań będą pasowały pomarańczowe i czerwone napoje podawane w ozdobionych szklankach – to np. sok z pomarańczy czy krwisty sok z pomidorów.

Czytaj też:

Serowe miotełki na Halloween. Prosta przekąska dla dzieci i dorosłychCzytaj też:

Mumie z parówek i dyniowe ciasteczka to kultowe przekąski na halloween. Zobacz, jak je zrobić