Granola orzechowo-kokosowa syci i dodaje energii. Przepis na pyszną przekąskę

Zrobienie granoli orzechowo-kokosowej nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych. Poradzisz sobie z jej przygotowaniem, nawet jeśli nie jesteś mistrzem w kuchni i nie spędzasz na co dzień dużo czasu przy garnkach. Jesteśmy przekonani, że kiedy raz spróbujesz tej granoli, zagości w twoim menu na stałe.

Przepis: Granola orzechowo-kokosowa Granola orzechowo-kokosowa jest idealna na początek dnia. Syci i dodaje energii, a w dodatku dobrze smakuje. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 490 Składniki 250 g płatków owsianych,

150 g płatków kokosowych,

150 g orzechów nerkowca lub pekan,

50 g wiórków kokosowych,

80 g oleju kokosowego,

150 g miodu,

8 g ekstraktu z wanilii,

kilka kawałków gorzkiej czekolady (opcjonalnie),

garść owoców (opcjonalnie),

listek mięty (opcjonalnie)

szczypta soli,

szczypta mielonego cynamonu, Sposób przygotowania Przygotowanie granoliPosiekaj orzechy. Wrzuć do miski suche składniki i wymieszaj je ze sobą. Podobnie zrób z mokrymi składnikami. Następnie połącz wszystko w jedną całość. Następnie przełóż powstałą masę na blachę wyłożoną pergaminem i włóż ją do piekarnika. Pieczenie granoliPiec w temperaturze 160 stopni przez około 20-25 minut. Uważaj, by granola się nie przypaliła. Podawanie granoliDo granoli możesz dodać kawałki pokruszonej gorzkiej czekolady albo ulubione owoce, na przykład jabłka.

Do czego pasuje granola orzechowo-kokosowa?

Granolę orzechowo-kokosową możesz podawać na wiele różnych sposobów. Doskonale sprawdza się jako samodzielna przekąska (to świetny zamiennik tradycyjnych chipsów). Wspaniale komponuje się również z jogurtem bądź mlekiem. Warto przyrządzać ją na śniadanie lub lunch. Oczywiście to jedynie propozycje. Sposób, w jaki wykorzystasz granolę, zależy wyłącznie od ciebie. Mało tego, wcale nie musisz ściśle trzymać się przedstawionego przepisu. Nic nie stoi na przeszkodzie, byś ulepszył naszą wersję granoli. Jeśli chcesz, dodaj do niej swoje ulubione składniki, na przykład rodzynki, owoce, migdały, suszoną żurawinę, pestki dyni czy czekoladę.

Czy granola orzechowo-kokosowa jest zdrowa?

Granola orzechowo-kokosowa jest źródłem wielu związków odżywczych ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ma w swoim składzie między innymi duże ilości błonnika. To dobra wiadomość dla osób na diecie, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale mają problem z podjadaniem między posiłkami. Włączenie granoli do menu pomoże ci uporać się z nadmiernym apetytem. Ta przekąska zapewnia uczucie sytości na długo i dodaje energii. Dzięki dużej zawartości błonnika wspiera pracę układu pokarmowego. Wspomaga perystaltykę jelit i przyspiesza usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu.

Jak przechowywać granolę?

Po przestygnięciu przełóż masę do słoika i zamknij. Trzymaj naczynie w suchym i chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych. Najlepiej spożyć granolę w ciągu dwóch tygodni od przygotowania. Jest jednak tak pyszna, że z pewnością szybciej wyląduje na twoim talerzu.

