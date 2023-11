Uwielbiam mandarynki w takim wydaniu. To lepsze (i zdrowsze) niż czekoladowe cukierki

Jeśli tak jak ja, kochasz i mandarynki, i czekoladę, to jest to przepis dla ciebie. Możesz zrobić ten prosty deser na przyjęcie (podpowiedź: zrób od razu więcej, bo mandarynki w czekoladzie znikają ze stołu błyskawicznie), albo dla siebie – na popołudnie z serialami czy dobrą książką. I co ważne: jeśli tak ja starasz się ograniczyć słodycze, to takie słodkości można jeść bez wyrzutów sumienia.

Jak zrobić mandarynki w czekoladzie?

Tak naprawdę wystarczą trzy składniki: dobre mandarynki (najlepiej bezpestkowe), tabliczka gorzkiej czekolady i niesolone pistacje. Mandarynki trzeba obrać, czekoladę rozpuścić, a orzechy uprażyć i posiekać. Potem już tylko wystarczy maczać kawałki mandarynek w czekoladzie i posypać orzeszkami. I gotowe! RADA: jeśli mandarynki będą zimne, wówczas czekolada zastygnie na nich błyskawicznie.

Mandarynki w czekoladzie – inne wersje

Ten prosty przepis to tak naprawdę tylko inspiracja, możesz go modyfikować w dowolny sposób. Ja wybrałam do niego pistacje, bo są nie tylko smaczne, ale zielone orzeszki też pięknie kontrastują z kolorem mandarynek. Śmiało możesz wykorzystać inne orzechy, ale też wiórki kokosowe, mak, posiekaną suszoną żurawinę. Jeśli jesteś fanem połączenia czekolady i chili, koniecznie posyp mandarynki w czekoladzie właśnie płatkami chili. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby – jeśli masz ochotę – wykorzystać także gotowe, kolorowe posypki czy cukierki. Możesz także użyć do dekoracji polewy z białej czekolady, tworząc na tej ciemnej wzór (lub odwrotnie). W bardziej luksusowej wersji udekoruj mandarynki w czekoladzie jadalnym złotem.

Mandarynki w czekoladzie to świetna przekąska na Boże Narodzenie. Jeśli chcesz podkręcić smak deseru, dodaj do czekolady odrobinę cynamonu lub przyprawy piernikowej. W ten sam sposób możesz przygotować także inne owoce, np. pomarańcze albo truskawki.

Przepis: Mandarynki w czekoladzie Prosta i słodka przekąska z mandarynek, czekolady i orzechów Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 20 Składniki 3-4 mandarynki

tabliczka gorzkiej czekolady (plus opcjonalnie łyżeczka oleju kokosowego)

garść niesolonych pistacji Sposób przygotowania Uszykuj mandarynki, czekoladę i pistacjeMandarynki obierz i podziel na kawałki. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce (możesz do czekolady dodać odrobinę oleju kokosowego). Pistacje upraż na suchej patelni, aż zaczną się lekko rumienić. Uprażone orzechy posiekaj. Zrób mandarynki w czekoladzieMaczaj kawałki mandarynek do połowy w czekoladzie i posypuj pistacjami. Odłóż na kratkę, aż czekolada stężeje. Przed podaniem można lekko schłodzić mandarynki w lodówce.

