Brukselka z piekarnika. Trudno oprzeć się tej pysznej przekąsce

Brukselka wyglądem przypomina kapustę. Nie jest jednak tak popularna, jak to warzywo i rzadko gości na naszych stołach. Gotowana brukselka ma specyficzny smak i zapach, który wielu osobom nie odpowiada. Nie warto jednak z niej zupełnie rezygnować, ma bowiem wiele cennych właściwości. Zawiera witaminy (m.in. A, B, C, E i K), a także selen, potas, cynk czy żelazo. Jest również źródłem błonnika, który wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Zapewnia uczucie sytości i przyspiesza metabolizm, a jednocześnie łagodzi dolegliwości gastryczne (na przykład zaparcia i wzdęcia). Jeśli nie przepadacie za brukselką gotowaną, spróbujcie wersji z piekarnika. Moja rodzina ją pokochała.

Przepis: Brukselka z piekarnika Pieczona brukselka świetnie sprawdza się jako samodzielne danie albo dodatek do mięs. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 19 min. Liczba porcji 1 Składniki 500 g brukselki,

odrobina oliwy z oliwek

2 łyżki miodu,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1/4 łyżeczki ostrej papryki,

2 łyżki wody. Sposób przygotowania Przygotowanie brukselkiDokładnie umyj i osusz brukselkę. Obierz ją z wierzchnich listków, a następnie odetnij końcówkę, gdzie znajduje się minigłąb. Postępuj tak z każdym warzywem. Jeśli brukselki są bardzo duże możesz przekroić je na pół. Tak przygotowaną brukselkę wyłóż na blasze wyłożonej pergaminem i skrop delikatnie oliwą. Pieczenie brukselkiPiec brukselkę w piekarniku z termoobiegiem nagrzanym do 190 stopni przez około 15 minut. Przygotowanie sosuPołącz wodę, miód, z ostrą i słodką papryką. Następnie polej brukselki powstałą miksturą i piec przez około 5 minut (do miękkości).

Czy pieczona brukselka jest zdrowa?

Pieczenie jest jednym ze zdrowszych sposobów przyrządzania potraw. Niesie za sobą więcej korzyści niż smażenie. Ta metoda obróbki termicznej warzyw pozwala zachować znaczną część witamin i minerałów zawartych w warzywach. Poza tym nie wymaga dużej ilości tłuszczu. Dzięki temu nie dostarczamy organizmowi zbędnych kalorii. Należy też pamiętać, że im niższa temperatura pieczenia, tym mniejsze straty składników odżywczych. Jednak ten zabieg wydłuża czas przygotowywania posiłku, więc trzeba uzbroić się w więcej cierpliwości.

Czy każdy może jeść brukselkę?

Brukselka jest bardzo zdrowa, ale nie każdy może ją spożywać. Nie powinny włączać jej do swojego jadłospisu osoby z chorobami tarczycy (na przykład nadczynnością lub niedoczynnością). Warzywo to zawiera bowiem goitrogeny, związki, które ograniczają wchłanianie jodu z pożywienia. W rezultacie organizm nie może go wykorzystać w procesie syntezy hormonów tarczycy, co prowadzi do przerostu gruczołu tarczowego i powstania tak zwanego wola.

Z czym podawać pieczoną brukselkę?

Pieczona brukselka może być samodzielnym daniem albo dodatkiem do mięsa. Świetnie komponuje się z orzechami włoskimi, czosnkiem, rozmarynem, miętą, a nawet rodzynkami. Możecie śmiało eksperymentować, modyfikować i ulepszać zaprezentowany przepis na brukselkę z piekarnika zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

