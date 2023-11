Zrobiłam hiszpańską tortillę de patatas według wskazówek szefa kuchni. Patent z masłem jest genialny

Tortilla de patatas to chyba najbardziej hiszpańskie z hiszpańskich dań. – To serce hiszpańskiej, domowej kuchni – mówi Paweł Perkowski. Tortilla de patatas to po prostu omlet z ziemniakami i cebulą. Świetnie smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno. Dla mnie największym wyzwaniem było przewrócenie omleta na drugą stronę, ale dzięki radom szefa kuchni udało się to zrobić bez trudu.

Jak zrobić tortillę de patatas?

Sekretem tortilli de patatas jest prosty skład: to tylko ziemniaki, jajka i cebula. Ziemniaki z cebulą trzeba najpierw usmażyć do miękkości na oliwie, a potem już tylko wystarczy wymieszać je z jajkami. – Ja zawsze wlewam masę jajeczną do ziemniaków i cebuli i mieszam wszystko na patelni. Ale można wymieszać osobno i wlać wszystko razem na patelnię, ale trzeba pamiętać, aby była rozgrzana – tłumaczy Paweł Perkowski. Ja wybrałam tę drugą opcję, ponieważ wygodniej mi było smażyć ziemniaki z cebulą na większej patelni, a samą tortillę robiłam już na mniejszej.

Największe obawy przy tym daniu mam zawsze przy przewracaniu tortilli na drugą stronę. Jak to zrobić, aby tortilla się nie rozpadła? – Jeśli macie dwie patelnie w tym samym rozmiarze, po prostu wystarczy przykryć tortillę drugą patelnią i przewrócić na drugą stronę. Można też do tego wykorzystać talerz. Trzeba przykryć patelnię talerzem, obrócić i potem zsunąć tortillę z talerza na patelnię – radzi kucharz. Ja wykorzystałam sposób z talerzem.

Co zrobić, aby tortilla idealnie odeszła od patelni? Tu Paweł Perkowski podpowiedział mi, aby pod brzegi tortilli wcisnąć odrobinę masła. Zrobiłam tortillę w dwóch wersjach – z masłem i bez – i zdecydowanie maślany patent u mnie wygrywa. Tortilla nie tylko idealnie dała się przewrócić na drugą stronę, ale jednocześnie masło nadało jej wyjątkowego smaku i ładnego koloru.

W przepisie do tortilli dodajemy natkę pietruszki, ale nie jest to jedyna opcja. – Do masy jajecznej można dodać np. pokrojone chorizo, ale tak naprawdę możemy dodać do naszej tortilli to, na co mamy ochotę, mogą to być warzywa, można pokusić się o dodanie szynki serrano – mówi Paweł Perkowski.

Jak jeść tortillę de patatas?

Tortilla de patatas można podać na zimno i na gorąco. Można ją jeść samą, ale jak podpowiada Paweł Perkowski, śmiało można ją podać jako dodatek do dobrego mięsa, czy np. gulaszu. – Niektórzy jedzą tortillę de patatas nawet na śniadanie, jednak dla mnie to danie bardziej popołudniowe. Ale jeśli ktoś potrzebuje solidnego i sycącego śniadania, to jak najbardziej polecam – mówi szef kuchni.

Przepis: Tortilla de Patatas Hiszpański klasyk, czyli omlet z ziemniakami. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 2 średnie ziemniaki

oliwa z oliwek

1 cebula

4 jajka

½ pęczka pietruszki

sól

opcjonalnie: łyżka masła Sposób przygotowania Usmaż ziemniaki i cebulęZiemniaki pokrój w dość cienkie plastry, cebulę w piórka. Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj ziemniaki i cebulę. Smaż na małym ogniu do miękkości, ale nie doprowadź do zbrązowienia. Zrób tortillęW misce roztrzep jajka, dodaj przesmażone ziemniaki z cebulą oraz posiekaną natkę pietruszki i delikatnie wymieszaj. Przypraw solą. Na rozgrzaną patelnię wylej masę jajeczną z ziemniakami. Smaż na wolnym ogniu, aż dolna strona się ładnie zarumieni, następnie delikatnie przewróć na drugą stronę. Aby tortilla ładnie odeszła od patelni, możesz wcześniej włożyć pod jej brzegi odrobinę masła. rnSmaż do zarumienienia się drugiej strony. Podawaj na ciepło lub na zimno.

Czytaj też:

Pomarszczone ziemniaczki wyglądają jak z ogniska. Jak zrobić papas arrugadas?Czytaj też:

Idealnie wilgotny sernik dyniowy. Szef kuchni zdradził nam swój sekret