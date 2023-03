Czy można jeść masło codziennie? Odpowiedź może zaskoczyć

Masło to dla wielu jeden z tych produktów, które zawsze muszą być w lodówce. Najczęściej wykorzystywane jest po prostu do smarowania chleba, ale to też świetny dodatek do gotowania (masło doskonale wydobywa smak potraw, można go też używać do pieczenia ciast).

Czy masło jest zdrowe?

Według danych amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) dotyczących składu żywności, jedna łyżka masła (14 g) zawiera ok. 102 kalorie i 11,5 g tłuszczu. Masło jest również bogate w witaminy A, E, B12 i K, które wspierają odporność i zdrowy wzrok I zdrową skórę. Masło zawiera również kwas linolowy (jeden z kwasów tłuszczowych), któremu przypisuje się właściwości przeciwnowotworowe – pomaga ograniczyć ryzyko raka piersi, jelita grubego, żołądka, prostaty i wątroby. Masło jest także dobrym źródłem witaminy D.

Jednak masło ma też swoje ciemne strony, ponieważ w przypadku masła mówimy o tłuszczach nasyconych, a to oznacza, że nie można jeść masła bez kontroli, bo może to pociągnąć za sobą konsekwencje dla zdrowia (ucierpi m.in. serce). Tłuszcze nasycone to przede wszystkim tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Według American Heart Association (AHA) nie należy spożywać więcej, niż ok. 13 gramów tłuszczów nasyconych dziennie.

Ile masła dziennie można zjeść?

Warto patrzeć na swoją dietę całościowo. Samo masło jest uznawane przez specjalistów od żywienia za produkt, który może wspierać zdrowie i być elementem zbilansowanej, zdrowej diety, jednak jak we wszystkim – potrzebny jest umiar. Przyjmuje się, że dorosła, zdrowa osoba może jeść ok. łyżki masła dziennie. Jedna łyżka masła zawiera ok. 7 g wspomnianych tłuszczów nasyconych, czyli połowę limitu dopuszczalnego przez AHA. Trzeba jednak pamiętać, że masło nie jest jedynym źródłem tych tłuszczów w diecie (to także smalec, śmietana, jajka czy mięso). Tłuszcze nasycone nie powinny przekraczać 6 proc. dziennego zapotrzebowania na energię – to przekłada się na wspomniane 13 gramów (w przeliczeniu na kalorie mówimy o 120 kcal).

Jakie masło jeść i do czego je wykorzystać?

Najlepiej używać masła niesolonego. Jak nie przekroczyć dziennego limitu? Jeśli używasz masła do smarowania chleba, rozważ ograniczenie masła podczas gotowania. Zamiast smażyć na maśle, zagęszczać masłem czy dodawać masło do smaku, spróbuj wykorzystać do tego zdrowsze, dobrej jakości oleje roślinne.

