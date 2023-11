Zupa serowa będzie jeszcze smaczniejsza, jeśli zastosujecie ten trik. Sama nigdy bym na to nie wpadła

Zupa serowa to pyszny i sycący posiłek na chłodniejsze dni, idealnie sprawdzi się zwłaszcza teraz, gdy na dworze robi się coraz zimniej. Jej bazą zazwyczaj jest bulion warzywny lub drobiowy, wzbogacony o różnego rodzaju sery – cheddar, goudę czy pleśniowe. Jest jednak jeszcze jeden szczególny składnik, dzięki któremu ta potrawa będzie jeszcze smaczniejsza. Jeśli jesteście miłośnikami takich smaków – koniecznie spróbujcie również zupy z serków topionych.

Co zrobić, żeby zupa serowa była jeszcze smaczniejsza?

Zupa serowa jest bardzo łatwa w przygotowaniu, a do tego, jeśli macie gotowy bulion – zrobicie ją dosłownie w ciągu kilkunastu minut. Jeśli chcecie, żeby wasze danie nabrało wspaniałego charakteru i głębi – zróbcie jeden trik, podczas smażenia cebuli, którą później dodacie do zupy.

O co dokładnie chodzi? Musicie podczas wcześniejszego smażenia jej na maśle dodać też odrobinkę białego wina. Dzięki temu nabierze jeszcze bardziej wyjątkowego smaku. Alkohol w winie pomaga w uwalnianiu związków chemicznych, które nadają potrawie bogatszy i bardziej złożony aromat. Białe wino może dodać delikatnej kwasowości i głębi też innym potrawom, takim jak sosy, pozostałe zupy czy dania mięsne, w których to właśnie cebula odgrywa kluczową rolę.

Przepis: Zupa serowa Sami przekonacie się o tym, że to będzie najsmaczniejsza zupa serowa, jaką kiedykolwiek jedliście. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki około 2 litry rosołu lub bulionu

2 cebule

300 gram (lub więcej) sera typu cheddar (można połączyć np. cheddar i goudę lub emmentaler)

2-3 ząbki czosnku

masło

śmietanka kremówka

sól, pieprz, gałka muszkatołowa

1/3 szklanki białego wytrawnego wina Sposób przygotowania Przygotujcie składnikiNajpierw pokrójcie cebulę w drobną kostkę, czosnek przeciśnijcie przez praskę, a ser zetrzyjcie na tarce o grubych oczkach. Podsmażcie cebulkęNastępnie rozgrzejcie w garnku czubatą łyżkę masła. Dodajcie cebulę i podsmażajcie ją do momentu, aż się zeszkli. Następnie dodajcie czosnek. Zwiększcie odrobinę moc palnika i całość zalejcie winem. Podsmażajcie wszystko przez kilka minut, by alkohol odparował. Gotujcie zupęZalejcie wszystko bulionem i zagotujcie na wolnym ogniu. Dodajcie ser, a później zmniejszcie troszkę moc palnika. Gdy ser się rozpuści – dodajcie śmietanę kremówkę (około 1/3 szklanki). Całość doprawcie przyprawami. Zupę podawajcie z grzankami. Możecie też ozdobić ją posiekaną natką pietruszki lub szczypiorkiem.

Inne patenty na obłędnie smaczną zupę serową

Poza dodaniem wina podczas smażenia cebuli, którą następnie dorzucamy do zupy serowej, możecie też wykorzystać inne patenty, by ta potrawa miała naprawdę wspaniały smak. Jednym z nich jest wykorzystanie różnej kombinacji serów – zamiast używać tylko jednego rodzaju sera, spróbujcie połączyć kilka z nich. Zmieszanie serów o różnej intensywności smaku to naprawdę strzał w dziesiątkę.

Dodatkowo zamiast używać wyłącznie bulionu, możecie dodać też warzywa takie jak marchew, seler i cebula, by zupa nabrała bogatszego smaku. Postawcie też na świeże zioła takie jak tymianek, rozmaryn czy natka pietruszki, by podkreślić smak zupy. Dodajcie również szczyptę gałki muszkatołowej dla wyważenia smaku. Możecie użyć również wędzonej papryki. Pamiętajcie, że eksperymentowanie z proporcjami składników i odpowiednie doprawianie to klucz do stworzenia idealnej zupy serowej.

Jak przygotować grzanki do zupy serowej?

Grzanki są świetnym sposobem na dodanie chrupiącej tekstury i dodatkowego smaku do zupy. Aby przygotować grzanki do zupy serowej, zacznijcie od pokrojenia chleba na grubsze kostki. Następnie ułóżcie je na blaszce do pieczenia i skropcie oliwą z oliwek lub posmarujcie masłem. Wstawcie do nagrzanego piekarnika i pieczcie, aż chleb stanie się złocisty i chrupiący. Możecie również dodać odrobinę przypraw, takich jak czosnek w proszku, zioła prowansalskie, sól czy pieprz, aby wzbogacić smak grzanek. Po upieczeniu posypcie je startym serem i włóżcie jeszcze na chwilę do piekarnika, by się roztopił. Tak przygotowane grzanki będą się idealnie komponować z zupą serową.

