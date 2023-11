Jakie zupy można mrozić – rosół, pomidorową a może ogórkową? Jak robić to najlepiej?

Jak wynika z raportu przygotowanego kilka lat temu przez „Puls Biznesu”, przeciętny Polak spożywa aż 103 litry zup rocznie! Pod tym względem jesteśmy rekordzistami. Najczęściej na naszych stołach goszczą żurek i rosół. Ta pierwsza zupa jest najchętniej zamawianą w restauracjach, natomiast druga jest nieodłącznym elementem większości imprez okolicznościowych. Kolejne zaszczytne miejsca zajęły: zalewajka, pomidorówka i zupa jarzynowa.

Czy można zamrozić zupę?

Bardzo często gotujemy większą ilość zupy niż domownicy są w stanie zjeść. Zamiast marnować żywność, można ją umieścić w zamrażarce. Poza tym coraz popularniejszym zwyczajem staje się przygotowywanie potraw na kilka dni do przodu. Obiadowe zapasy to wybawienie w sytuacjach, gdy zabraknie nam czasu na przygotowanie posiłku. Mrozimy m.in. kopytka, pierogi, upieczone mięso. A czy można zamrozić zupę? Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca, pod warunkiem, że trafi ona do zamrażalnika, gdy będzie świeża. Można zamrozić niemal każdą zupę, choć od tej zasady są wyjątki.

Jakie zupy można zamrażać?

Praktycznie każdy rodzaj zupy jest dobrym materiałem do zamrożenia, pod warunkiem, że usuniemy z niej dodatki takie jak: mięso, ryż, makaron, ryż, jajka, warzywa czy ziemniaki. Przed zamrożeniem te dodatki trzeba wyłowić. Dlaczego to tak ważne? Pod wpływem procesu zamrażania, te składniki mogłyby się zepsuć. Nie należy mrozić zup przygotowanych z dodatkiem śmietany lub jogurtu naturalnego. Powód? Tłuszcz w nich zawarty nie zamrozi się całkowicie, a w konsekwencji w zupie mogłyby powstać bakterie niebezpieczne dla człowieka, powodujące zatrucie pokarmowe. Sprawdzonym patentem jest odlanie zupy, którą chcemy zamrozić, do osobnego garnka (przed dodaniem do niej nabiału).

Przykłady zup, które nadają się do mrożenia:

kremy (np. dyniowy, paprykowy, z cukinii, z pomidorów),

(np. dyniowy, paprykowy, z cukinii, z pomidorów), rosół (najlepiej zamrozić sam bulion, bez marchewki, cebuli, pietruszki i innych warzyw),

(najlepiej zamrozić sam bulion, bez marchewki, cebuli, pietruszki i innych warzyw), ogórkowa (trzeba pamiętać o wyłowieniu z niej ziemniaków; możemy ją zamrozić, jeśli nie zabieliliśmy jej śmietaną),

(trzeba pamiętać o wyłowieniu z niej ziemniaków; możemy ją zamrozić, jeśli nie zabieliliśmy jej śmietaną), pomidorowa (o ile wcześniej nie dodaliśmy do niej śmietany, makaronu czy ryżu),

(o ile wcześniej nie dodaliśmy do niej śmietany, makaronu czy ryżu), grzybowa (jeśli nie ma w niej śmietany).

Jak zamrozić zupę?

Najlepszym sposobem jest mrożenie świeżej zupy. Należy poczekać, aż wystygnie (dodatkowo można schłodzić ją w lodówce), a następnie umieścić w szczelnym pojemniku. Może być plastikowy, ale świetnie sprawdzi się również specjalny woreczek lub zwykły, żaroodporny szklany słoik. Uwaga! W czasie mrożenia zupa prawdopodobnie zwiększy swoją objętość, w związku z tym umieszczając ją w pojemniku należy zostawić kilka centymetrów wolnej przestrzeni, aby słoik nie wybuchł. Trzeba pamiętać, aby zupa w zamrażarce nie czekała na skonsumowanie dłużej niż 30 dni.

Czytaj też:

Jak zamrozić brokuły? Nie zapomnij o prostym zabiegu, a będą idealneCzytaj też:

Czy można mrozić dynię na zimę? Jak to zrobić?